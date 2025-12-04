Новосибирцев предупредили об опасности рыбалки в ледостав

Если вы стали свидетелем происшествия, не приближайтесь к провалившемуся ближе, чем на 3−5 метров. Вместо этого подайте ему ветку, доску или трос и осторожно двигайтесь к берегу ползком, чтобы не потерять равновесие. После спасения пострадавшего необходимо снять с него мокрую одежду, укутать во что-то сухое, обеспечить тепло и незамедлительно вызвать скорую помощь.