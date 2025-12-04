Новосибирцев предупредили об опасности рыбалки в ледостав

Особенно это касается рыбаков, которые, несмотря на риск, продолжают выходить на ещё неокрепший лед. В региональном ведомстве призывают всех быть предельно внимательными и осторожными.
Спасатели напоминают, что даже малейший треск льда должен стать сигналом для немедленного отхода назад. Если же человек провалился под лед, важно не паниковать: нужно попытаться удержаться за кромку льда, раскинув руки, а затем выбираться ползком, чтобы избежать повторного провала.
Чтобы минимизировать риски, спасатели настоятельно рекомендуют не выходить на лед до его полного становления. Если же выход на лед необходим, у вас должны быть при себе спасательный жилет, прочный шнур и специальные шила, соединенные веревкой, которые могут помочь в случае самоспасения.
Если вы стали свидетелем происшествия, не приближайтесь к провалившемуся ближе, чем на 3−5 метров. Вместо этого подайте ему ветку, доску или трос и осторожно двигайтесь к берегу ползком, чтобы не потерять равновесие. После спасения пострадавшего необходимо снять с него мокрую одежду, укутать во что-то сухое, обеспечить тепло и незамедлительно вызвать скорую помощь.
Ранее АиФ-Новосибирск писал, что в Новосибирске трое детей погибли из-за выхода на тонкий лед.