Врачи Владивостока спасли женщину с гигантской кистой яичника

Женщину из Чугуёвки вечером доставили в приёмное отделение Владивостокской клинической больницы № 1 с жалобами на сильную боль и чувство тяжести в животе. Она сообщила, что ещё три года назад у неё начал увеличиваться живот, затем появилась боль и стало трудно наклоняться.