Врачи Владивостока спасли женщину с гигантской кистой яичника

Приморские врачи провели экстренную операцию пациентке с гигантской кистой левого яичника, у которой были резкие боли в животе и предобморочное состояние. Вмешательство позволило стабилизировать её состояние и предотвратить тяжёлые последствия. Об этом написал Telegram-канал «Минздрав Приморья».
Женщину из Чугуёвки вечером доставили в приёмное отделение Владивостокской клинической больницы № 1 с жалобами на сильную боль и чувство тяжести в животе. Она сообщила, что ещё три года назад у неё начал увеличиваться живот, затем появилась боль и стало трудно наклоняться.
В одном из медучреждений Владивостока ей рекомендовали выполнить МРТ малого таза. По результатам исследования врачи выявили крупное кистозное образование, исходящее из левого яичника, размерами более 22 сантиметров и распространяющееся до уровня первого поясничного позвонка.
После дополнительного обследования врачи приняли решение о срочном хирургическом вмешательстве. Во время операции обнаружили кисту, доходившую до мечевидного отростка, при этом левые придатки оказались перекружены на 360 градусов, что сопровождалось отёком и кровоизлияниями. В капсуле образования находилось около восьми литров жидкости.
По информации Минздрава Приморья, благодаря скоординированной работе команды гинекологического отделения Владивостокской клинической больницы № 1 пациентка избежала тяжёлых осложнений. Через несколько часов после операции женщина отметила значительное улучшение самочувствия, исчезновение болей и сейчас продолжает восстановление, выражая благодарность врачам за своевременную помощь.