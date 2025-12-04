В Омской области растет количество «гололедных» исков

Если вы поскользнулись, упали и чувствуете сильную боль — не торопитесь. Ни в коем случае не отползайте в кусты и не идите домой в надежде на то, что это сильный ушиб и он сам рассосется. Вызовите скорую помощь — так место падения будет документально зафиксировано. Постарайтесь взять контакты у очевидцев случившегося. Они пригодятся вам в судебном процессе. Сфотографируйте место падения или попросите сделать это своих знакомых. На снимках должны быть видны неубранный снег и лед. Эти фото послужат наглядным доказательством того, что вы упали не просто так. Что это явно произошло из-за того, что тротуары были неубраны. В больнице при заполнении документов сообщите медикам, как именно вы упали и где. Бережно сохраняйте все чеки на покупку назначенных лекарств, костылей, ходунков и другого инвентаря. Если приходится ездить на прием к врачу при помощи службы перевозки лежачих больных — просите выписать вам квитанции. Все эти бумаги вам будут нужны для доказательства в судебном процессе. Не торопитесь закрывать больничный. Средней тяжести вред здоровью дороже, чем легкий.