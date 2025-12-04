В Омской области растет количество «гололедных» исков

Между тем только в Омской области за минувшую неделю количество обратившихся в травмпункты увеличилось в два раза. Поскользнувшись на гололеде, пациенты ломают руки и ноги и нередко надолго теряют работоспособность. В то же время растет и количество «гололедных» исков. Суды все чаще обязывают местные власти и управляющие компании выплачивать пострадавшим круглые суммы.
К примеру, корреспондент «РГ» взыскала с омских дорожников почти 1 миллион рублей. Я возвращалась домой с работы и по пути на остановку не удержала равновесие на обледеневшем тротуаре. Очнулась уже на операционном столе. Неудачное падение закончилось несколькими переломами, вытяжением, длительной госпитализацией и сложной реабилитацией.
Как показывает опыт, можно взыскать и миллион за травму при падении на скользком тротуаре.
В палате вместе со мной лежали такие же «тяжелые» пациенты. Пенсионерка Вера Петровна уволилась с работы и вечером собиралась выезжать к дочери в другой город — помогать с новорожденным внуком. В результате всей семье пришлось несколько месяцев «нянчиться» с Верой Петровной — менять памперсы, кормить с ложечки и учить ее заново ходить. Юристы подсказали пенсионерке, что она имеет полное право на больничный, так как получила травму в течение 30 календарных дней после увольнения. А еще право на утраченный заработок и компенсацию морального вреда.
После выписки я тоже приняла решение идти в суд. Расходы на реабилитацию получились внушительными. Экспертиза установила тяжкий вред здоровью. В судебном процессе подтвердилось, что причиной моего падения явилась ненадлежащая уборка тротуара от снега и наледи. А отвечает за нее городское управление дорожного хозяйства и благоустройства. В результате ответчикам пришлось расстаться с достаточно крупной суммой.
Каждый участок земли на территории города имеет своего владельца. Определить, кому именно он принадлежит, можно с помощью геодезистов.
«Если вы упали на скользком тротуаре, переходе, в сквере или на лестничном марше, то ответчиком будет муниципалитет, — рассказывает юрист Центра возмещения вреда здоровью Екатерина Миронова. — Содержать придомовую территорию в надлежащем состоянии обязаны управляющая компания или ТСЖ. А вот за падение на неубранной территории торговых центров и других коммерческих организаций несут ответственность их собственники».
В практике юристов есть случай, когда омичка сломала шейку бедра на ледяной дорожке у «элитного» дома из 12 квартир, где не было ни УК, ни ТСЖ. Жильцы выбрали способ управления дома непосредственно собственниками. Судились долго. В итоге ответчиками признали всех владельцев недвижимости в этом доме — 25 человек. Каждого из них обязали выплатить компенсацию пострадавшей в зависимости от доли.
«Если вы получили травму на гололеде, то с виновника случившегося можно взыскать не только компенсацию за утраченный заработок и моральный вред, но и штраф за отказ удовлетворить ваши требования в добровольном порядке, а это 50 процентов от всей суммы, — поясняет юрист Центра возмещения вреда здоровью Анастасия Головкина. — Помимо этого вам компенсируют все затраты на покупку назначенных лекарств, костылей, ходунков и другого инвентаря, а также расходы на проведение экспертизы и другие судебные издержки».
Одна из пострадавших омичек поскользнулась на неправильно установленном и заледеневшем светильнике по дороге на концерт в филармонию. Получила множественные травмы: перелом предплечья, лучевой кости и повреждение нерва. Перенесла несколько операций, но так и не смогла восстановиться. Теперь помимо многотысячной суммы за моральный вред и утраченный заработок ответчики будут выплачивать ей ежемесячную компенсацию по утрате трудоспособности.
Травмированные на гололеде горожане надеются, что судебные иски заставят коммунальщиков и благоустройщиков лучше выполнять свою работу. Ведь посыпать тротуары песком обошлось бы дешевле.
Конкретно.
Что делать, чтобы получить компенсацию.
Если вы поскользнулись, упали и чувствуете сильную боль — не торопитесь. Ни в коем случае не отползайте в кусты и не идите домой в надежде на то, что это сильный ушиб и он сам рассосется. Вызовите скорую помощь — так место падения будет документально зафиксировано. Постарайтесь взять контакты у очевидцев случившегося. Они пригодятся вам в судебном процессе. Сфотографируйте место падения или попросите сделать это своих знакомых. На снимках должны быть видны неубранный снег и лед. Эти фото послужат наглядным доказательством того, что вы упали не просто так. Что это явно произошло из-за того, что тротуары были неубраны. В больнице при заполнении документов сообщите медикам, как именно вы упали и где. Бережно сохраняйте все чеки на покупку назначенных лекарств, костылей, ходунков и другого инвентаря. Если приходится ездить на прием к врачу при помощи службы перевозки лежачих больных — просите выписать вам квитанции. Все эти бумаги вам будут нужны для доказательства в судебном процессе. Не торопитесь закрывать больничный. Средней тяжести вред здоровью дороже, чем легкий.