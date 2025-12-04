Ближайшие дни принесут в Башкирию мокрый снег и гололедицу

Стал известен прогноз погода на конец рабочей недели в Башкирии. Сегодня, 4 декабря, в отдельных районах республики пройдет слабый мокрый снег, вероятно образование гололеда и гололедицы на дорогах. Ветер будет дуть с запада, умеренной силы. Днем температура воздуха ожидается в районе от −3 до +2.
В пятницу, 5 декабря, погода изменится незначительно: местами сохранится мокрый снег. Ветер останется западным, умеренным. Ночью столбики термометров покажут от +1 до −4, а там, где небо прояснится, возможно похолодание до −9. Днем будет около +2…-3 градусов.
В субботу, 6 декабря, прогнозируется похожая картина. Так, в некоторых районах возможен мокрый снег. Ветер западный, умеренный. Ночью температура воздуха составит от +1 до −4 градусов (в прояснениях до −9), днем — примерно от +2 до −3.
