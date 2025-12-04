Ближайшие дни принесут в Башкирию мокрый снег и гололедицу

Стал известен прогноз погода на конец рабочей недели в Башкирии. Сегодня, 4 декабря, в отдельных районах республики пройдет слабый мокрый снег, вероятно образование гололеда и гололедицы на дорогах. Ветер будет дуть с запада, умеренной силы. Днем температура воздуха ожидается в районе от −3 до +2.