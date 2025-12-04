Икона Божьей Матери «Знамение»: история и значение образа, как молиться

В момент крестного хода враги обрушили град стрел, одна из которых поразила лик Богородицы на иконе. Из ее глаз потекли слезы, и лик обратился к народу. Это чудесное знамение вызвало ужас у нападавших, они стали драться между собой и отступили, а новгородцы победили. В память об этом архиепископ установил праздник иконы на 27 ноября (10 декабря по новому стилю), чтобы славить Божию Матерь как Заступницу и Хранительницу.