Омича обязали заплатить 2,5 миллиона рублей за выпас коров на поле со льном

«По данному факту директор ООО “Р***” обратился с заявлением в полицию. Из вынесенного по заявлению постановления об отказе в возбуждении уголовного дела следует, что у ответчика в подсобном хозяйстве содержатся 17 голов коров и 2 лошади. Свой скот и скот жителей поселения ответчик выпасал на земельном участке, засеянном ООО “Р***” льном масличным. Комиссией был составлен акт обследования земельного участка. Указанным актом установлено, что в результате выпаса ответчиком крупнорогатого скота на земельном участке повреждено 50% посевов льна масличного на площади 203 га путем поедания верхних соцветий растений, что приводит к потере урожая», — указано в сообщении суда.