Омича обязали заплатить 2,5 миллиона рублей за выпас коров на поле со льном

Таврический районный суд Омской области рассмотрел иск фирмы-сельхозпроизводителя к местному жителю о возмещении ущерба.
По данным пресс-службы суда, ООО «Р***» арендовало у сельского поселения земельный участок, использовав его в 2025 году под посев масличного льна. Ответчик же, по словам истца, на протяжении лета использовал его для выпаса коров и лошадей — своих собственных и доверенных ему, испортив половину посевов.
«По данному факту директор ООО “Р***” обратился с заявлением в полицию. Из вынесенного по заявлению постановления об отказе в возбуждении уголовного дела следует, что у ответчика в подсобном хозяйстве содержатся 17 голов коров и 2 лошади. Свой скот и скот жителей поселения ответчик выпасал на земельном участке, засеянном ООО “Р***” льном масличным. Комиссией был составлен акт обследования земельного участка. Указанным актом установлено, что в результате выпаса ответчиком крупнорогатого скота на земельном участке повреждено 50% посевов льна масличного на площади 203 га путем поедания верхних соцветий растений, что приводит к потере урожая», — указано в сообщении суда.
В суде также было установлено установлено, что в результате выпаса крупнорогатого скота организации причинен убыток в размере 2 583 440 рублей, который истец просил взыскать с ответчика в свою пользу.
Позиция ответчика не представлена — он не принял участие в заседании и не направил свой отзыв.
Суд признал факт причинения убытков ущерба, а также наличие связи между действиями ответчика и последствиями для урожая истца, взыскав с местного жителя всю заявленную сумму ущерба.