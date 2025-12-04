Охота на командиров ВСУ и секретное оружие НАТО: как берут Константиновку

Ситуация в стратегически важном городе Константиновка Донецкой Народной Республики стремительно приближается к развязке. Город, взятый российскими войсками в плотное огневое кольцо, превратился в эпицентр ожесточенных боев, детали которых раскрыл в комментарии aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник МВД в отставке Олег Иванников.
Константиновка находится в огневом кольце.
По словам эксперта, Константиновка находится в огневом кольце российских вооруженных сил, а судьба окруженной группировки противника, насчитывающей порядка 800 человек, уже практически решена.
«Это полноценный батальон, и судьба его уже предрешена. Все боевики будут нейтрализованы. В течение месяца Константиновку полностью зачистят и денацифицируют», — заявил Иванников.
Одной из ключевых задач российских подразделений в городе стала охота на командный состав ВСУ.
«Российские штурмовики проникают в Константиновку с целью нейтрализации командиров ВСУ», — констатировал военный аналитик.
Этот тактический ход имеет глубокий смысл для деморализации противника.
«Без командиров-нацистов оставшаяся группировка в Константиновке будет вынуждена более активно сдаваться в плен, так как командиры запугивают военнослужащих, угрожают расправой и расстрелами за сдачу в плен… Поэтому основная задача наших групп разведчиков — нейтрализация штаба боевиков», — подчеркнул Иванников.
Сырски бросил своих боевиков в «котле».
Эксперт уверен, что руководство ВСУ осознанно бросает своих солдат в безнадежном «котле».
ВС РФ Фото: РИА Новости/ Сергей Бобылев.
«С каждым днем становится очевидным, что руководство ВСУ намеренно губит своих солдат, чтобы показать мировому сообществу: они до последнего могут противостоять российским вооруженным силам», — сказал Иванников.
При этом, добавил он, приказа на отход группировка так и не получила: «Боевики осознают, что находятся в окружении, пытаются вырваться. Но приказа на это Сырский так и не отдал».
Идет охота за экспериментальным оружием НАТО.
Особый интерес для российских войск представляют не только командные пункты, но и склады вооружения, обнаруженные в промышленной зоне города. Иванников раскрыл ценность этих трофеев.
«В Константиновке сосредоточены батальонные склады вооружения… Оружие представляет особый интерес для ВС РФ и российских профильных институтов, так как многое произведено в странах НАТО и имеет уникальные технические особенности. Экспериментальные образцы ведь можно использовать для разработки новых видов оружия», — отметил Иванников.
Таким образом, одна из целей проникновения российских групп — «захват материально-технических ценностей противника», имеющих не только тактическое, но и стратегическое научно-техническое значение.
Несмотря на сломленный дух и окружение, остатки группировки ВСУ продолжают сопротивление, используя особенности городской застройки.
«ВСУ используют любую возможность для сопротивления в Константиновке, в том числе подвалы и систему коллекторов в промышленных зонах. На предприятиях города оборудованы целые укреппомещения, в которых организуются, в том числе, места отдыха боевиков», — рассказал эксперт.
ВСУ прячутся за живым щитом.
Иванников отметил, что украинские боевики в Константиновке, вопреки всем нормам международного гуманитарного права, используют мирных жителей в качестве живого щита.
«Большинство мирных граждан покинуло Константиновку. Остались инвалиды, старики, которые не сумели выбраться из города, и боевики ВСУ прикрываются ими как живым щитом, фактически взяли их в заложники. Это очень сильно осложняет российским штурмовым группам возможности к продвижению, так как их основная цель — сохранить жизни граждан», — заявил Иванников.
При этом также ВС РФ действуют максимально профессионально и взвешенно и блокируют все возможные пути отхода для противника.
«Российские вооруженные силы делают все возможное, чтобы не выпустить противника из Константиновки, так как многие боевики запятнали себя кровью обычных граждан, поэтому их необходимо нейтрализовать либо задерживать и предать суду. От наказания никто из преступников не уйдет», — подвел итог эксперт.
Тем временем, как сообщал военный блогер Юрий Подоляка, продвижение российских подразделений в районе Константиновки продолжается. Начались бои за населенный пункт Веролюбовка, расположенный рядом с уже контролируемым ВС РФ селом Клиновое. Его взятие приведет к сжатию кольца окружения и зачистке пригородов и окончательно изолирует константиновскую группировку ВСУ, обреченную на скорый разгром.