Движение грузовиков и автобусов на трассе Братск — Усть-Илимск ограничили

Настоящая зима пришла в Приангарье! Регион завалило снегом, в некоторых районах даже ненадолго похолодало до −40 градусов. Тяжелее всего приходится водителям — то пробки, то аварии.
Так 4 декабря 2025 года на автодороге «Братск — Усть-Илимск» ввели ограничения для большегрузного и пассажирского транспорта. Как сообщили КП-Иркутск в областной Госавтоинспекции, оно действует на участке с 3 по 245 километр магистрали.
— Причиной стало ухудшение погоды в Братском и Усть-Илимском районах. Информация о дальнейших изменениях в организации движения будет обновляться дополнительно, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Всех участников дорожного движения просят быть внимательнее и соблюдать все правила. По возможности, лучше отказаться от дальних поездок.
