Движение грузовиков и автобусов на трассе Братск — Усть-Илимск ограничили

Ограничение действует на участке с 3 по 245 километр магистрали.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Настоящая зима пришла в Приангарье! Регион завалило снегом, в некоторых районах даже ненадолго похолодало до −40 градусов. Тяжелее всего приходится водителям — то пробки, то аварии.

Так 4 декабря 2025 года на автодороге «Братск — Усть-Илимск» ввели ограничения для большегрузного и пассажирского транспорта. Как сообщили КП-Иркутск в областной Госавтоинспекции, оно действует на участке с 3 по 245 километр магистрали.

— Причиной стало ухудшение погоды в Братском и Усть-Илимском районах. Информация о дальнейших изменениях в организации движения будет обновляться дополнительно, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Всех участников дорожного движения просят быть внимательнее и соблюдать все правила. По возможности, лучше отказаться от дальних поездок.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Усть-Илимском районе муж с женой погибли в аварии с грузовиком.