Движение грузовиков и автобусов на трассе Братск — Усть-Илимск ограничили

Так 4 декабря 2025 года на автодороге «Братск — Усть-Илимск» ввели ограничения для большегрузного и пассажирского транспорта. Как сообщили КП-Иркутск в областной Госавтоинспекции, оно действует на участке с 3 по 245 километр магистрали.