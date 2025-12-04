Ричмонд
Минздрав сообщил, что наставничество для медработников будет добровольным

Согласно проекту приказа о наставничестве для медработников, опытный специалист со стажем от пяти лет сможет добровольно взять шефство над новичком. При этом согласие наставника должно быть оформлено в письменном виде. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Источник: Life.ru

Важный момент — за эту работу могут платить. Размер и условия выплат будут определяться в рамках трудового договора и действующего законодательства. Срок, в течение которого наставник должен будет работать с подопечным, установит Минздрав.

Как подчеркнули в министерстве, выпускникам медвузов и колледжей не стоит бояться ограничений. Для работы с наставником они будут трудоустраиваться на обычные должности по своей специальности. Главное, чтобы сама медицинская организация участвовала в программе госгарантий бесплатной медпомощи (ОМС).

Списки таких учреждений, а также вакансии в них, будет публиковать региональный Минздрав. Это должно помочь молодым кадрам найти место для старта карьеры с поддержкой опытного коллеги.

Проект приказа Минздрава вынесен на общественное обсуждение. Наставничество направлено на адаптацию и профессиональное развитие молодых специалистов в медицинских организациях, работающих в системе ОМС.

Ранее сообщалось, что российские бюджетники-медики будут обязаны заключать договор о целевом обучении в ординатуре до прохождения итоговой аттестации. По новым правилам региональные власти должны будут создавать условия для трудоустройства и осуществления наставничества молодым врачам, а также разрабатывать меры социальной поддержки.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.