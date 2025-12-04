Минздрав сообщил, что наставничество для медработников будет добровольным

Важный момент — за эту работу могут платить. Размер и условия выплат будут определяться в рамках трудового договора и действующего законодательства. Срок, в течение которого наставник должен будет работать с подопечным, установит Минздрав.
Как подчеркнули в министерстве, выпускникам медвузов и колледжей не стоит бояться ограничений. Для работы с наставником они будут трудоустраиваться на обычные должности по своей специальности. Главное, чтобы сама медицинская организация участвовала в программе госгарантий бесплатной медпомощи (ОМС).
Списки таких учреждений, а также вакансии в них, будет публиковать региональный Минздрав. Это должно помочь молодым кадрам найти место для старта карьеры с поддержкой опытного коллеги.
Проект приказа Минздрава вынесен на общественное обсуждение. Наставничество направлено на адаптацию и профессиональное развитие молодых специалистов в медицинских организациях, работающих в системе ОМС.
Ранее сообщалось, что российские бюджетники-медики будут обязаны заключать договор о целевом обучении в ординатуре до прохождения итоговой аттестации. По новым правилам региональные власти должны будут создавать условия для трудоустройства и осуществления наставничества молодым врачам, а также разрабатывать меры социальной поддержки.
