Омичи попали в многокилометровую пробку на мосту у Телецентра в час пик

В Омске в утренний час пик на мосту у Телецентра образовалась масштабная пробка из-за ремонтных работ. Движение в сторону центра с Левого берега было сильно затруднено, несмотря на то, что по левой полосе — со стороны Нефтяников — автомобили ехали без задержек.