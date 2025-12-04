Ричмонд
Омичи попали в многокилометровую пробку на мосту у Телецентра в час пик

Горожане требуют выставить регулировщиков — на одной полосе свободное движение, а на другой — затор.

Источник: Комсомольская правда

В Омске в утренний час пик на мосту у Телецентра образовалась масштабная пробка из-за ремонтных работ. Движение в сторону центра с Левого берега было сильно затруднено, несмотря на то, что по левой полосе — со стороны Нефтяников — автомобили ехали без задержек.

Омичи в соцсетях выразили раздражение по поводу отсутствия регулировщиков на мосту и призвали ГИБДД оперативно реагировать на подобные ситуации.

«Пора уже ставить сотрудников на мост — иначе каждый ремонт полос превращается в многочасовой затор», — пишут водители.

Власти пока не прокомментировали ситуацию, однако подобные жалобы в последние месяцы становятся все более частыми — особенно в дни, когда дорожные работы совпадают с пиковыми утренними или вечерними потоками.

Ранее мы писали, что сотрудникам фирмы, ремонтирующей мост полностью погасили долги по заработной плате.