Омичи попали в многокилометровую пробку на мосту у Телецентра в час пик

В Омске в утренний час пик на мосту у Телецентра образовалась масштабная пробка из-за ремонтных работ. Движение в сторону центра с Левого берега было сильно затруднено, несмотря на то, что по левой полосе — со стороны Нефтяников — автомобили ехали без задержек.
Омичи в соцсетях выразили раздражение по поводу отсутствия регулировщиков на мосту и призвали ГИБДД оперативно реагировать на подобные ситуации.
«Пора уже ставить сотрудников на мост — иначе каждый ремонт полос превращается в многочасовой затор», — пишут водители.
Власти пока не прокомментировали ситуацию, однако подобные жалобы в последние месяцы становятся все более частыми — особенно в дни, когда дорожные работы совпадают с пиковыми утренними или вечерними потоками.
