РИА Новости: Маркетплейс eBay зарегистрировал в России товарный знак

Маркетплейс eBay, который ранее приостановил работу в России, зарегистрировал в стране свой товарный знак. Это выяснило РИА Новости после изучения электронной базы Роспатента.
Согласно документам, заявку подали в сентябре 2024 года. В декабре 2025 года было принято решение о регистрации знака сроком до 2034 года. Правообладателем указана американская компания eBay Inc.
В 2022 году eBay прекратил приём заказов от клиентов из России и Украины, сославшись на серьёзные логистические сложности.
Напомним, компания eBay Inc. предоставляет услуги в сфере интернет-аукционов и онлайн-торговли. Основана в 1995 году, её штаб квартира расположена в Сан Хосе, штат Калифорния.
