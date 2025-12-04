Ричмонд
РИА Новости: Маркетплейс eBay зарегистрировал в России товарный знак

В 2022 году eBay прекратил приём заказов от клиентов из России.

Источник: Комсомольская правда

Маркетплейс eBay, который ранее приостановил работу в России, зарегистрировал в стране свой товарный знак. Это выяснило РИА Новости после изучения электронной базы Роспатента.

Согласно документам, заявку подали в сентябре 2024 года. В декабре 2025 года было принято решение о регистрации знака сроком до 2034 года. Правообладателем указана американская компания eBay Inc.

В 2022 году eBay прекратил приём заказов от клиентов из России и Украины, сославшись на серьёзные логистические сложности.

Напомним, компания eBay Inc. предоставляет услуги в сфере интернет-аукционов и онлайн-торговли. Основана в 1995 году, её штаб квартира расположена в Сан Хосе, штат Калифорния.

Ранее KP.RU сообщал, что американская корпорация McDonald’s зарегистрировала в РФ товарный знак со своим логотипом. До этого стало известно о регистрации товарного знака Land Cruiser Prado японского бренда Toyota.