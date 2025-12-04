Минпросвещения разработало новый единый стандарт обучения для 10−11 классов

Министерство просвещения России разработало новый единый образовательный стандарт для старшеклассников. Об этом в среду, 3 декабря, сообщило РИА Новости со ссылкой на документ ведомства.
С 1 сентября 2027 года ученики 10−11 классов будут изучать не менее 13 предметов, два из которых — на углубленном уровне. Регионы смогут вводить преподавание родного языка и литературы, а школы — создавать профильные классы.
Новый стандарт также устанавливает требования к оборудованию кабинетов химии, биологии и физики. Учебная нагрузка составит от 2312 до 2516 часов за два года. Программа направлена на формирование у старшеклассников готовности к саморазвитию и мотивации к служению Отечеству, передает РИА Новости.
Ранее Рособрнадзор уточнил сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2026 году. Приказы с расписанием экзаменов на 2026 год уже утверждены Министерством просвещения и Рособрнадзором и готовятся к регистрации в Министерстве юстиции.
Правительство России 8 ноября внесло в Государственную думу проект закона, которым предлагается продлить эксперимент по сдаче только двух предметов ОГЭ до 2029 года.