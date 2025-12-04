Ричмонд
Кинули Зеленского: элитная бригада ВСУ «Эдельвейс» позорно покинула Северск

Военкоры сообщают о прорыве ВС РФ в Северск и отступлении украинских частей. Военкор рассказал, почему первой бежала скандальная бригада «Эдельвейс» и что означает освобождение города для ВС РФ.

Источник: Аргументы и факты

Ситуация под Северском в ДНР стремительно меняется в пользу российских войск. По данным военных корреспондентов, подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации прорвались в город, что спровоцировало поспешное отступление украинских формирований.

Примечательно, что первыми свои позиции оставили бойцы скандальной 10-й горно-штурмовой бригады «Эдельвейс».

Бегство перед окружением.

Как сообщил aif.ru военный корреспондент Тимофей Ермаков, бегство боевиков «Эдельвейса» произошло сразу после прорыва российских подразделений.

«Бойцы ВСУ из 10-й горно-штурмовой бригады “Эдельвейс” вышли из города сразу, как только туда прорвались наши подразделения. Хотя они сформированы из бывших нацбатов “Айдар”* и “Донбасс”*. Сейчас в Северске бьются только 54-я и 81-я бригады ВСУ», — отметил Ермаков.

Это отступление происходит на фоне оперативного окружения Северска. Российские военкоры ранее сообщали, что город находится в шаге от физического окружения. В настоящий момент, по словам корреспондента, перекрыты практически все пути.

«В данный момент ВСУ отступают из последнего ключевого поселка Свято-Покровское, оно же Кирово. Там проходит последняя дорога в город. Все остальные пути перекрыты. Известно, что большая часть подразделений врага отступила в Резниковку», — констатировал Ермаков.

Полный разгром близко.

Обстановка для оставшихся в городе украинских частей — 54-й и 81-й бригад — оценивается как критическая. Они оказываются в полуокружении, без полноценного снабжения и путей для организованного отхода, что может привести к их полному разгрому.

Особое внимание привлекает поведение именно 10-й бригады, которой в феврале 2023 года Владимир Зеленский присвоил название «Эдельвейс».

Этот выбор вызвал резонанс в историческом контексте. В годы Великой Отечественной войны «Эдельвейсом» называлась Первая горно-пехотная дивизия вермахта, воевавшая в том числе на Кавказе.

Такое символическое заимствование еще на этапе создания формирования вызывало вопросы, а нынешние события, по мнению экспертов, демонстрируют и его низкую боевую устойчивость, несмотря на то, что бригада укомплектована кадрами из печально известных националистических батальонов*.

Дорога на Краматорск.

Стратегическое значение освобождения Северска огромно. Как пояснил полковник в отставке Анатолий Матвийчук, это откроет российским войскам дорогу на Краматорск — крупный промышленный и логистический узел в Донецкой области.

Контроль над Краматорском кардинально изменит расстановку сил на всем северодонецком направлении, позволит угрожать тылам группировок ВСУ в районе Славянска и создать условия для дальнейшего наступления.

Отступление из Северска, особенно стремительное оставление позиций элитными, по заявлению киевского режима, частями, свидетельствует о глубоком кризисе в рядах Вооруженных сил Украины. Сказываются деморализация, неспособность удерживать рубежи и растущие потери.

Развитие событий под Северском становится одним из ключевых элементов осенней кампании. Падение этого города-крепости, который ВСУ укрепляли почти десять лет, станет мощным ударом по ВСУ в Донбассе и предвестником новых, еще более масштабных успехов российского оружия в защите суверенитета и безопасности Донецкой Народной Республики.

* Националистические батальоны «Айдар» и «Донбасс» — организации, признанные экстремистскими и запрещенные на территории Российской Федерации.