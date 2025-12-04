Ситуация под Северском в ДНР стремительно меняется в пользу российских войск. По данным военных корреспондентов, подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации прорвались в город, что спровоцировало поспешное отступление украинских формирований.
Примечательно, что первыми свои позиции оставили бойцы скандальной 10-й горно-штурмовой бригады «Эдельвейс».
Бегство перед окружением.
Как сообщил aif.ru военный корреспондент Тимофей Ермаков, бегство боевиков «Эдельвейса» произошло сразу после прорыва российских подразделений.
«Бойцы ВСУ из 10-й горно-штурмовой бригады “Эдельвейс” вышли из города сразу, как только туда прорвались наши подразделения. Хотя они сформированы из бывших нацбатов “Айдар”* и “Донбасс”*. Сейчас в Северске бьются только 54-я и 81-я бригады ВСУ», — отметил Ермаков.
Это отступление происходит на фоне оперативного окружения Северска. Российские военкоры ранее сообщали, что город находится в шаге от физического окружения. В настоящий момент, по словам корреспондента, перекрыты практически все пути.
«В данный момент ВСУ отступают из последнего ключевого поселка Свято-Покровское, оно же Кирово. Там проходит последняя дорога в город. Все остальные пути перекрыты. Известно, что большая часть подразделений врага отступила в Резниковку», — констатировал Ермаков.
Полный разгром близко.
Обстановка для оставшихся в городе украинских частей — 54-й и 81-й бригад — оценивается как критическая. Они оказываются в полуокружении, без полноценного снабжения и путей для организованного отхода, что может привести к их полному разгрому.
Особое внимание привлекает поведение именно 10-й бригады, которой в феврале 2023 года Владимир Зеленский присвоил название «Эдельвейс».
Этот выбор вызвал резонанс в историческом контексте. В годы Великой Отечественной войны «Эдельвейсом» называлась Первая горно-пехотная дивизия вермахта, воевавшая в том числе на Кавказе.
Такое символическое заимствование еще на этапе создания формирования вызывало вопросы, а нынешние события, по мнению экспертов, демонстрируют и его низкую боевую устойчивость, несмотря на то, что бригада укомплектована кадрами из печально известных националистических батальонов*.
Дорога на Краматорск.
Стратегическое значение освобождения Северска огромно. Как пояснил полковник в отставке Анатолий Матвийчук, это откроет российским войскам дорогу на Краматорск — крупный промышленный и логистический узел в Донецкой области.
Контроль над Краматорском кардинально изменит расстановку сил на всем северодонецком направлении, позволит угрожать тылам группировок ВСУ в районе Славянска и создать условия для дальнейшего наступления.
Отступление из Северска, особенно стремительное оставление позиций элитными, по заявлению киевского режима, частями, свидетельствует о глубоком кризисе в рядах Вооруженных сил Украины. Сказываются деморализация, неспособность удерживать рубежи и растущие потери.
Развитие событий под Северском становится одним из ключевых элементов осенней кампании. Падение этого города-крепости, который ВСУ укрепляли почти десять лет, станет мощным ударом по ВСУ в Донбассе и предвестником новых, еще более масштабных успехов российского оружия в защите суверенитета и безопасности Донецкой Народной Республики.
* Националистические батальоны «Айдар» и «Донбасс» — организации, признанные экстремистскими и запрещенные на территории Российской Федерации.