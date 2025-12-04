Минздрав скорректировал проект о наставничестве для молодых врачей

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий с 1 марта 2026 года обязательное наставничество для всех выпускников медвузов и колледжей сроком до трех лет. Закон направлен на сокращение кадрового дефицита в здравоохранении и не распространяется на фармацевтов, а также на тех, кто уже завершил обучение или поступил в ординатуру до указанной даты.