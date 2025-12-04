Минздрав скорректировал проект о наставничестве для молодых врачей

Минздрав расширил список специальностей для обязательного наставничества медиков.
Минздрав РФ расширил перечень специальностей для обязательного наставничества выпускников медицинских учебных заведений. Соответствующие изменения внесены в проект ведомственного приказа, сообщила пресс-служба министерства.
«Выпускники медколледжей и вузов не будут испытывать никаких дополнительных ограничений при трудоустройстве для работы с наставником», — подчеркнули в пресс-службе Минздрава. Сообщение передает РИА Новости.
Уточнено, что наставничество будут обеспечивать все учреждения, работающие в системе ОМС. При этом трудоустраивать молодых специалистов будут на должности строго в соответствии с полученной квалификацией.
Новые правила касаются выпускников по специальности «остеопатия» и ординаторов-нейрохирургов. Для них установлены дифференцированные сроки обязательной работы под руководством наставника.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий с 1 марта 2026 года обязательное наставничество для всех выпускников медвузов и колледжей сроком до трех лет. Закон направлен на сокращение кадрового дефицита в здравоохранении и не распространяется на фармацевтов, а также на тех, кто уже завершил обучение или поступил в ординатуру до указанной даты.