Раскрыто, что Россию накрыла волна «гонконгского» гриппа

В стране фиксируют рост респираторных инфекций, причём в большинстве случаев врачи выявляют штамм А (H3N2), известный как «гонконгский» грипп. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

По официальным данным, самая тяжёлая обстановка сложилась на Дальнем Востоке, Урале и в Сибири. Медики настаивают на вакцинации: на данный момент привились лишь 52,9% жителей страны — более 78 млн человек.

Штамм отличается резким началом болезни: температура поднимается до 39−40 градусов, возникают сухой кашель, озноб, ломота в теле, сильная головная боль. Врачи отмечают и острую боль в ушах, связанную с отёком евстахиевой трубы, а также покраснение белков глаз.

Осложнения называют серьёзными: пневмония, отит, миокардит, поражения нервной системы. Инфекция способна обострить хронические заболевания. В зоне риска — граждане старше 65 лет. При первых признаках недомогания медики рекомендуют немедленно обращаться за помощью.

