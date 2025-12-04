Машаров: Мошенники отмывают две трети похищенных средств через криптовалюту

Кибермошенники легализуют две трети похищенных у россиян денег при помощи схем с криптовалютой. Об этом информировал член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
«Учитывая, что у нас отсутствует законодательство о регулировании криптовалют, оборот криптообменников может оцениваться только самими их реальными бенефициарами», — сказал Машаров ТАСС.
Он анонсировал появление в ближайшее время у российских правоохранителей инструмента конфискации цифровых валют и призвал ФСБ подключиться к раскрытию преступлений, где фигурирует криптовалюта.
Тем временем в России мошенники активно используют разные схемы для обмана граждан, вкладывающих деньги в криптовалюту. Как воруют деньги с криптокошельков и сами криптокошельки, читайте здесь на KP.RU.
Ранее специалисты предупредили о новой волне мошенничеств, которые начинаются со взлома аккаунтов в мессенджерах. Причём, если ранее мошенники выманивали рубли, то сейчас перешли на криптовалюты.