Рейс Red Wings на Пхукет перенесли на 5 декабря

Рейс авиакомпании Red Wings из Москвы на Пхукет, который был прерван из-за технических проблем и вернулся в аэропорт «Домодедово» вечером 3 декабря, запланирован на 01:40 по московскому времени 5 декабря. Об этом сообщили РИА Новости представители компании.
В пресс-службе уточнили, что вылет состоится на резервном самолете в указанное время.
— Вылет запланирован 5 декабря в 01:40 мск на резервном самолете, — цитирует сообщение авиакомпании РИА Новости.
Накануне стало известно, что самолет Boeing 777 авиакомпании Red Wings, следовавший рейсом WZ-3097 из Москвы на Пхукет вылетел из столичного аэропорта Домодедово в 21:19, хотя взлет был назначен на 20:55. Спустя некоторое время пилоты включили код 7700 — сигнал тревоги. Позже стало известно, что самолет успешно совершил посадку в аэропорту Домодедово после возгорания одного из двигателей.
Позже пассажиры рейса рассказали, что почувствовали сильный запах керосина перед взлетом. Очевидцы также отметили, что при посадке самолет сильно тряхнуло, некоторые сообщали о виде пламени, вырывающегося из двигателя, однако паники на борту не было.