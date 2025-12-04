Рейс Red Wings на Пхукет перенесли на 5 декабря

Накануне стало известно, что самолет Boeing 777 авиакомпании Red Wings, следовавший рейсом WZ-3097 из Москвы на Пхукет вылетел из столичного аэропорта Домодедово в 21:19, хотя взлет был назначен на 20:55. Спустя некоторое время пилоты включили код 7700 — сигнал тревоги. Позже стало известно, что самолет успешно совершил посадку в аэропорту Домодедово после возгорания одного из двигателей.