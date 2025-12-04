Российские военнослужащие из группы «Восток» сообщили, что в районе Зеленого Гая украинские бойцы длительное время находились в окопах в тяжелых условиях, где так и оставались тела погибших, которые не были эвакуированы.
По словам штурмовиков, состояние позиций и внешний вид противостоящих им подразделений свидетельствовали о многонедельном изматывающем пребывании на линии обороны.
Отмечается, что противник оказался дезориентирован на фоне наступательных действий российских подразделений, которые велись одновременно с нескольких направлений.
По информации Минобороны России, занятие Зеленого Гая привело к серьезному нарушению украинской оборонной линии. Часть подразделений ВСУ не успела оставить свои позиции, в результате чего система обороны потеряла связность и сократилась до отдельных разрозненных огневых точек.
Напомним, 2 декабря стало известно об освобождении российскими военными сел Доброполье и Зеленый Гай под Гуляйполем.