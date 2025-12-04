Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боец ВС РФ: ВСУ не забирали погибших в Зеленом Гае месяцами

Освобождение Зеленого Гая привело к серьезному нарушению украинской оборонной линии.

Источник: Аргументы и факты

Российские военнослужащие из группы «Восток» сообщили, что в районе Зеленого Гая украинские бойцы длительное время находились в окопах в тяжелых условиях, где так и оставались тела погибших, которые не были эвакуированы.

По словам штурмовиков, состояние позиций и внешний вид противостоящих им подразделений свидетельствовали о многонедельном изматывающем пребывании на линии обороны.

Отмечается, что противник оказался дезориентирован на фоне наступательных действий российских подразделений, которые велись одновременно с нескольких направлений.

По информации Минобороны России, занятие Зеленого Гая привело к серьезному нарушению украинской оборонной линии. Часть подразделений ВСУ не успела оставить свои позиции, в результате чего система обороны потеряла связность и сократилась до отдельных разрозненных огневых точек.

Напомним, 2 декабря стало известно об освобождении российскими военными сел Доброполье и Зеленый Гай под Гуляйполем.