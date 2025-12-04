Стало известно, что Минздрав расширил наставничество для молодых медиков

Согласно документу, молодые специалисты после аккредитации должны работать под руководством наставника до трёх лет в учреждениях, участвующих в программе обязательного медицинского страхования. Теперь аналогичные требования распространяются и на выпускников специалитета по направлению «Остеопатия». Срок отработки составит полтора года, а в населённых пунктах до 50 тыс. человек и новых регионах — один год. Ординаторы-нейрохирурги будут трудиться под наставником от полутора до трёх лет.