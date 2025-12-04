Стало известно, что Минздрав расширил наставничество для молодых медиков

Министерство здравоохранения РФ внесло поправки в проект приказа о наставничестве, расширив перечень специальностей и уточнив правила работы выпускников, проходящих целевое обучение. Решение принято после подписания президентом закона о целевой подготовке бюджетников в ординатуре.
Согласно документу, молодые специалисты после аккредитации должны работать под руководством наставника до трёх лет в учреждениях, участвующих в программе обязательного медицинского страхования. Теперь аналогичные требования распространяются и на выпускников специалитета по направлению «Остеопатия». Срок отработки составит полтора года, а в населённых пунктах до 50 тыс. человек и новых регионах — один год. Ординаторы-нейрохирурги будут трудиться под наставником от полутора до трёх лет.
В Минздраве подчеркнули, что проект дорабатывается совместно с профессиональным медицинским сообществом, представителями вузов и медколледжей, а также студенческими объединениями. Уточнены и отдельные положения: молодые специалисты будут трудоустроены по основному месту работы в соответствии с полученной специальностью, а наставничество обязуются обеспечивать все учреждения, предоставляющие бесплатную помощь в рамках госгарантий.
Ключевым, как пояснили в ведомстве, является участие медорганизации в программе государственных гарантий, а не профиль, по которому оказывают помощь. Это позволяет выпускникам устраиваться без дополнительных ограничений и проходить наставничество в обычном порядке.
