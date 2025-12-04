Выжгут порты и суда: хакеры и военные сказали об ответе на атаки танкеров

Ответ на атаки ВСУ танкеров в Черном море будет жестким. Об этом заявили aif.ru и российские военные эксперты, и хакеры. О том, что подлые удары Украины не останутся без реакции, отмечал и президент России Владимир Путин.
Напомним, 28 ноября атакам БПЛА подверглись танкеры Kairos и Virat, которые под флагом Гамбии шли в Новороссийск. На следующий день танкер Virat был атакован во второй раз. Позже оба судна отбуксировали в порт Тюркели. А 2 декабря беспилотники ударили по направлявшемуся в Грузию российскому танкеру Midvolga-2, который перевозил подсолнечное масло.
В ответ последует жесткая хакерская атака.
Российские хакеры заявили о жестком ответе на произошедшие атаки.
«Знаете, было бы справедливо и интересно в ответ взломать украинские морские порты, получить доступ к администрации портов и судов Украины. При успешной хакерской атаке информацию российским военным можно предоставить разную: от внутренних документов до маршрутов судов», — сказал в комментарии aif.ru хакер PalachPro.
Собеседник издания при этом напомнил об успешных операциях, которые уже провел. В частности, об операции «ФАНТОМ», когда через взлом телефона было выявлено скопление иностранных наёмников на Черниговском полигоне, после чего последовал удар по нему «Искандерами», об уничтожении укрытия террористического «Грузинского национального легиона»* и ТЦК в Одессе.
PalachPro констатировал, что в ответ на удары по танкерам можно сделать очень многое, добавив, что киберразведка ведет соответствующую работу.
«Киберразведка — одна из самых эффективных на данный момент. Спутники, взломы, социальная инженерия — наш отряд сейчас работает активно в этом направлении, и поэтому нас около двух недель нет в сети. Скоро объявимся с хорошими новостями», — пообещал PalachPro.
Военные сделают все, чтобы порты перестали функционировать.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в свою очередь заявил, что в ответ на атаки на танкеры в Черном море российские войска будут делать все, чтобы украинские порты перестали функционировать.
По его словам, массированные ракетные удары может нанести как Черноморский флот, так и авиация. Кроме того, на позиции могут выйти подводные лодки.
«Словом, наши войска будут делать всё, чтобы украинские порты перестали функционировать. А всё, что находится в этих портах, вполне вероятно, просто попадет под раздачу», — отметил Дандыкин.
Лишат Украину выхода к морю.
Президент России Владимир Путин предложил еще более радикальное решение на фоне украинских атак на танкеры — полностью изолировать Украину от моря.
«Самый решительный ответ — лишить Украину выхода к морю, тогда у Киева не будет возможности заниматься пиратскими действиями», — заявил глава государства.
Фото: Скриншот/ Telegram-канал Павла Зарубина.
По словам Путина, российская сторона увеличит количество ударов по украинским портам, а также судам, которые заходят в них.
Кроме того, РФ может принять ответные меры против судов тех стран, которые помогают Украине в проведении подобных атак, подытожил президент.
* Организация признана террористической и запрещена в РФ.