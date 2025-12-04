Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выжгут порты и суда: хакеры и военные сказали об ответе на атаки танкеров

Появилась информация о жестком ответе на удары ВСУ по танкерам в Черном море. Украину могут лишить портов и выхода к морю.

Источник: Аргументы и факты

Ответ на атаки ВСУ танкеров в Черном море будет жестким. Об этом заявили aif.ru и российские военные эксперты, и хакеры. О том, что подлые удары Украины не останутся без реакции, отмечал и президент России Владимир Путин.

Напомним, 28 ноября атакам БПЛА подверглись танкеры Kairos и Virat, которые под флагом Гамбии шли в Новороссийск. На следующий день танкер Virat был атакован во второй раз. Позже оба судна отбуксировали в порт Тюркели. А 2 декабря беспилотники ударили по направлявшемуся в Грузию российскому танкеру Midvolga-2, который перевозил подсолнечное масло.

В ответ последует жесткая хакерская атака.

Российские хакеры заявили о жестком ответе на произошедшие атаки.

«Знаете, было бы справедливо и интересно в ответ взломать украинские морские порты, получить доступ к администрации портов и судов Украины. При успешной хакерской атаке информацию российским военным можно предоставить разную: от внутренних документов до маршрутов судов», — сказал в комментарии aif.ru хакер PalachPro.

Собеседник издания при этом напомнил об успешных операциях, которые уже провел. В частности, об операции «ФАНТОМ», когда через взлом телефона было выявлено скопление иностранных наёмников на Черниговском полигоне, после чего последовал удар по нему «Искандерами», об уничтожении укрытия террористического «Грузинского национального легиона»* и ТЦК в Одессе.

PalachPro констатировал, что в ответ на удары по танкерам можно сделать очень многое, добавив, что киберразведка ведет соответствующую работу.

«Киберразведка — одна из самых эффективных на данный момент. Спутники, взломы, социальная инженерия — наш отряд сейчас работает активно в этом направлении, и поэтому нас около двух недель нет в сети. Скоро объявимся с хорошими новостями», — пообещал PalachPro.

Военные сделают все, чтобы порты перестали функционировать.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в свою очередь заявил, что в ответ на атаки на танкеры в Черном море российские войска будут делать все, чтобы украинские порты перестали функционировать.

По его словам, массированные ракетные удары может нанести как Черноморский флот, так и авиация. Кроме того, на позиции могут выйти подводные лодки.

«Словом, наши войска будут делать всё, чтобы украинские порты перестали функционировать. А всё, что находится в этих портах, вполне вероятно, просто попадет под раздачу», — отметил Дандыкин.

Лишат Украину выхода к морю.

Президент России Владимир Путин предложил еще более радикальное решение на фоне украинских атак на танкеры — полностью изолировать Украину от моря.

«Самый решительный ответ — лишить Украину выхода к морю, тогда у Киева не будет возможности заниматься пиратскими действиями», — заявил глава государства.

Фото: Скриншот/ Telegram-канал Павла Зарубина.

По словам Путина, российская сторона увеличит количество ударов по украинским портам, а также судам, которые заходят в них.

Кроме того, РФ может принять ответные меры против судов тех стран, которые помогают Украине в проведении подобных атак, подытожил президент.

* Организация признана террористической и запрещена в РФ.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше