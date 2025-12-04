Аферисты обманывают россиян под предлогом перерасчёта пенсии

Телефонные мошенники придумали очередную легенду для обмана россиян. Схему раскрыло агентство РИА Новости.
Речь идёт о звонках от лица якобы Пенсионного фонда, в ходе которых злоумышленники под предлогом необходимости перерегистрации для получения перерасчёта пенсионных выплат за 2016−2018 годы выманивают у жертв номера банковских карт и коды из смс. В результате жертва лишается денег, которые лежали на счёте карты.
Тем временем стало известно, что кибермошенники легализуют две трети похищенных у россиян денег при помощи схем с криптовалютой.
Напомним, уже с 1 января следующего года россияне смогут по своему желанию внести в паспорт номер записи из единого федерального информационного регистра. Такая отметка позволит дистанционно и безопасно подтверждать личность и другие необходимые данные.
Ранее специалисты предупредили о новой волне мошенничеств, которые начинаются со взлома аккаунтов в мессенджерах. Причём, если ранее мошенники выманивали рубли, то сейчас перешли на криптовалюты.