Аферисты обманывают россиян под предлогом перерасчёта пенсии

Мошенники звонят от лица Пенсионного фонда и выманивают коды.

Источник: Комсомольская правда

Телефонные мошенники придумали очередную легенду для обмана россиян. Схему раскрыло агентство РИА Новости.

Речь идёт о звонках от лица якобы Пенсионного фонда, в ходе которых злоумышленники под предлогом необходимости перерегистрации для получения перерасчёта пенсионных выплат за 2016−2018 годы выманивают у жертв номера банковских карт и коды из смс. В результате жертва лишается денег, которые лежали на счёте карты.

Тем временем стало известно, что кибермошенники легализуют две трети похищенных у россиян денег при помощи схем с криптовалютой.

Напомним, уже с 1 января следующего года россияне смогут по своему желанию внести в паспорт номер записи из единого федерального информационного регистра. Такая отметка позволит дистанционно и безопасно подтверждать личность и другие необходимые данные.

Ранее специалисты предупредили о новой волне мошенничеств, которые начинаются со взлома аккаунтов в мессенджерах. Причём, если ранее мошенники выманивали рубли, то сейчас перешли на криптовалюты.