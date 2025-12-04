Аферисты обманывают россиян под предлогом перерасчёта пенсии

Речь идёт о звонках от лица якобы Пенсионного фонда, в ходе которых злоумышленники под предлогом необходимости перерегистрации для получения перерасчёта пенсионных выплат за 2016−2018 годы выманивают у жертв номера банковских карт и коды из смс. В результате жертва лишается денег, которые лежали на счёте карты.