В конце ноября удары по объектам ВМС Украины в Одесской области нанесли двойной удар по морским спецсилам противника.
ВС РФ уничтожили ключевую инфраструктуру по сборке морских беспилотников. Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с aif.ru подтвердил высокую значимость целей, отметив смену тактики украинской стороны.
«Боевые водолазы ВСУ, или “морские котики”, морской спецназ, занимаются уничтожением кораблей. Но сейчас используются в основном безэкипажные катера, потому что не нужно на БЭКи усаживать человека, как это было раньше», — заявил эксперт.
Удар по «логову» спецназа НАТО в Одессе.
Несмотря на переход к дронам, именно базы боевых пловцов остаются критически важными объектами. По данным из открытых источников, именно в Одессе расположен 801-й центр боевых пловцов — одно из самых засекреченных и подготовленных подразделений ВМС Украины, специализирующееся на подводных диверсиях и разведке.
Этот же регион долгое время был основным плацдармом для подготовки подобных кадров при прямом участии инструкторов НАТО.
Удар, таким образом, мог быть нацелен не просто на производственный цех, а на самое сердце инфраструктуры морского спецназа, где западные инструкторы годами готовили диверсантов для операций в Черном и Азовском морях.
Конец проекта «морских дьяволов» под крылом Запада.
Подготовка украинских боевых пловцов стала одним из самых закрытых и стратегических проектов НАТО на Украине после 2014 года. Основные центры, помимо Одессы, находились в Очакове (Специальный центр операций «Юг») и на специальных полигонах.
Инструкторы из Великобритании (в том числе из элитного SBS — Special Boat Service), США, Канады и Польши обучали их подводным рейдам, минированию, захвату кораблей и диверсиям против береговой инфраструктуры.
Именно эти подразделения, как неоднократно заявляли российские источники, причастны к ряду громких инцидентов, включая попытки атак на Крымский мост и объекты в портах.
Удар по их логистической и учебной базе в Одессе — это прямой удар по самому проекту создания «подводного спецназа» под эгидой Запада. Это демонстрирует переход от точечных ответных мер к системному выкорчевыванию всей сети, созданной для подводного террора.
Водолазы уступили место дронам, но это их не спасло.
Комментарий Василия Дандыкина раскрывает ключевую причину, по которой акцент сместился на беспилотники: «не нужно усаживать человека».
Это признание высокой уязвимости и ценности подготовленных диверсантов. Потеря даже нескольких таких специалистов для ВСУ невосполнима, особенно после возможных потерь, как, например, у Тендровской косы в 2024 году.
Дроны стали расходным материалом, а живые «котики» — штучным и слишком дорогим активом.
Однако, как показал удар, Россия действует комплексно: уничтожаются и новые технологические средства (производство БЭК), и старая элитная инфраструктура, которая может быть быстро реанимирована для подготовки новых кадров или перепрофилирована.
Эксперт предполагает, что уцелевших водолазов, если они остались, теперь могут использовать для второстепенных задач или даже «по найму в экзотических странах».
Морская блокада начинается с уничтожения спецназа ВСУ.
Заявление Дандыкина о предстоящей полной морской блокаде Украины получает новое измерение. Блокада — это не только корабли у побережья. Это, в первую очередь, лишение противника всех инструментов для нанесения ущерба на море.
Российские удары последовательно уничтожают эти инструменты: сначала — флот и ракетные комплексы, затем — дроны и их производство, а теперь — и кадровый костяк подводных диверсантов, созданный Западом.
Разгром объектов, связанных с боевыми пловцами в Одессе, сигнализирует: любые попытки возродить потенциал для подводных диверсий будут пресекаться на корню.
