Миронов призвал чиновников Петербурга обеспечить ДМС бюджетников, а потом думать о себе

«А что, полисов ОМС не хватает? Или до петербургских властей дошло, что с бесплатной медициной проблемы? И они взялись их решать, но лишь исключительно для себя любимых. Призываю руководство моего родного города не позориться, отказаться от ДМС! Люди вас не поймут! Они неделями не могут попасть на приём врачей, на обследования. И заплатить не могут. Вас-то вылечат, а их?!» — заявил Миронов.
Он подчеркнул, что депутаты и чиновники должны иметь те же социальные гарантии, что и обычные россияне. По его мнению, любые дополнительные льготы следует предоставлять лишь после того, как улучшится ситуация для учителей, врачей и учёных, которые и являются «настоящими государевыми людьми».
Напомним, 2 декабря в Санкт-Петербурге приняли закон, позволяющий обеспечивать городских госслужащих добровольным медстрахованием за счёт бюджета. Поправку о введении ДМС депутаты утвердили сразу во втором чтении. Согласно документу, страховку получат все государственные служащие — сотрудники Смольного, депутаты и их помощники. Для руководителей и лиц, занимающих госдолжности Санкт-Петербурга, предусмотрена возможность застраховать и членов семей, включая главу города и самих парламентариев.
