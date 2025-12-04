Миронов призвал чиновников Петербурга обеспечить ДМС бюджетников, а потом думать о себе

«А что, полисов ОМС не хватает? Или до петербургских властей дошло, что с бесплатной медициной проблемы? И они взялись их решать, но лишь исключительно для себя любимых. Призываю руководство моего родного города не позориться, отказаться от ДМС! Люди вас не поймут! Они неделями не могут попасть на приём врачей, на обследования. И заплатить не могут. Вас-то вылечат, а их?!» — заявил Миронов.