На Камчатке за сутки произошло три афтершока магнитудой до 5,0

Ученые за прошедшие сутки зафиксировали у побережья Камчатки три афтершока магнитудой до 5,0. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.
«За сутки зафиксированы 3 афтершока магнитудой от 4,1 до 5,0. В населенных пунктах региона подземные толчки не ощущались», — сообщили спасатели в Telegram-канале.
На полуострове продолжается наблюдение за вулканической активностью, поскольку, по данным специалистов, она усилилась после мощного землетрясения, произошедшего 30 июля. Вулканологи фиксируют активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Крашенинникова и Камбального.
В ГУ МЧС добавили, что жителям и туристам настоятельно рекомендуют не приближаться к данным вулканам.
Также известно, что жители Камчатки готовятся к сильному удару стихии. Синоптики предупреждали, что в ночь на 4 декабря в регион придет опасный циклон, который вызовет шквалистый ветер, метели и интенсивные снегопады.