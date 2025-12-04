Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Камчатке за сутки произошло три афтершока магнитудой до 5,0

На Камчатке продолжается сейсмическая активность.

Источник: Комсомольская правда

Ученые за прошедшие сутки зафиксировали у побережья Камчатки три афтершока магнитудой до 5,0. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

«За сутки зафиксированы 3 афтершока магнитудой от 4,1 до 5,0. В населенных пунктах региона подземные толчки не ощущались», — сообщили спасатели в Telegram-канале.

На полуострове продолжается наблюдение за вулканической активностью, поскольку, по данным специалистов, она усилилась после мощного землетрясения, произошедшего 30 июля. Вулканологи фиксируют активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Крашенинникова и Камбального.

В ГУ МЧС добавили, что жителям и туристам настоятельно рекомендуют не приближаться к данным вулканам.

Также известно, что жители Камчатки готовятся к сильному удару стихии. Синоптики предупреждали, что в ночь на 4 декабря в регион придет опасный циклон, который вызовет шквалистый ветер, метели и интенсивные снегопады.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше