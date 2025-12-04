Красноярка выиграла международный конкурс красоты Mrs Supranational 2025: фото невероятной дивы

Не только совещания и балансы: наша землячка, красноярская бизнесвумен Екатерина Никитина, доказала, что успех многогранен. На днях она вернулась из Индии с главным трофеем — короной победительницы престижного международного конкурса Mrs Supranational 2025. Финальный показ проходил на знаменитом курорте Гоа, где Екатерина в острой конкурентной борьбе обошла соперниц со всего мира. Для 40-летней экономиста и предпринимательницы эта победа — логичное продолжение яркой карьеры. Титул «Миссис Красноярский край-2021», звание лучшей «Фотомодели Мира-2022» и статус «Вице-миссис Россия Мира-2025» стали уверенными шагами к этому триумфу. «Для меня было принципиально выступать с лентой “Россия”. Горжусь, что смогла достойно представить нашу страну», — поделилась Екатерина после победы. Организаторы отмечают, что это уже пятая победа россиянок в конкурсах категории «Миссис» в этом году, что говорит о высочайшем классе наших участниц. В обычной жизни Екатерина — успешный предприниматель. А в свободное время находит энергию для восточных танцев и спорта, что, без сомнения, помогает сохранять безупречную форму и харизму. Её история вдохновляет: можно быть сильным профессионалом, любящей женой и при этом покорять мировые подиумы, доказывая, что настоящая красота идёт изнутри.