В Иркутске открыли мемориальную доску кавалеру ордена Мужества Михаилу Зуеву

«Он был борцом за правду и справедливость, всегда готовым прийти на помощь и никогда не дававшим в обиду слабых. Незадолго до мобилизации у Михаила родился сын Иван, которому сейчас шесть лет. Он очень похож на Мишу внешне и внутренне. Верим, что для него отец станет главным жизненным примером», — рассказала Александра Петрашова.