В Иркутске открыли мемориальную доску кавалеру ордена Мужества Михаилу Зуеву

Памятный знак установлен на фасаде здания, где он учился с 2004 по 2015 годы.
В церемонии приняли участие губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, мэр Иркутска Руслан Болотов, депутат Законодательного собрания Галина Кудрявцева, директор школы Ирина Корж, а также родные героя — брат Дмитрий Зуев, сын Иван и тетя Александра Петрашова.
«Сегодня на фасаде школы № 26 мы открываем мемориальную доску ее выпускнику — кавалеру ордена Мужества Михаилу Зуеву. За свою недолгую жизнь он успел многое: стать футболистом и военным, а главное — мужем и отцом. В 2022 году наш молодой земляк ушел на фронт. Весной 2023-го погиб, с честью выполняя свой воинский долг. Михаил — герой наших дней, пример отваги, невероятной силы и выдержки. Особые слова благодарности его семье — бабушкам Раисе Михайловне Зуевой и Людмиле Федоровне Ветровой. Вы воспитали настоящего мужчину, патриота, которым гордится вся страна», — отметил Руслан Болотов.
Как сообщает пресс-служба администрации города, Михаил Зуев родился 14 мая 1997 года в Иркутске. В 2004 году пошел в первый класс школы № 26. Директор Ирина Корж рассказала, что все знали его как человека отзывчивого, дружелюбного и исключительно ответственного. Именно эти качества помогли ему определить свой путь.
«Наше учреждение носит имя Героя Советского Союза Аркадия Сударева — выпускника 1942 года. Мемориальная доска в его честь была установлена на здании в 1996-м. Теперь на фасаде появится имя героя нашего времени, Михаила Зуева, чья судьба стала еще одной значимой страницей в летописи школы», — отметила Ирина Корж.
Губернатор Игорь Кобзев отметил, что школа № 26 — место, где в Михаиле Зуеве сформировались мужество и чувство долга. Он добавил, что герой принял осознанное и твердое решение выполнить приказ Родины и его подвиг является примером для всех.
После окончания школы Михаил Зуев был призван на срочную службу, которую проходил в войсках военной полиции Забайкальского края. Демобилизовался в 2016 году в звании младшего сержанта, после чего работал плотником в строительной компании.
25 октября 2022 года был мобилизован на СВО, где отважно выполнял поставленные задачи. Погиб 30 марта 2023-го. Указом Президента Российской Федерации от 27 мая 2023 года награжден орденом Мужества (посмертно).
«Он был борцом за правду и справедливость, всегда готовым прийти на помощь и никогда не дававшим в обиду слабых. Незадолго до мобилизации у Михаила родился сын Иван, которому сейчас шесть лет. Он очень похож на Мишу внешне и внутренне. Верим, что для него отец станет главным жизненным примером», — рассказала Александра Петрашова.