Мошенники стали звонить россиянам под предлогом перерасчета пенсии

В России участились случаи звонков от мошенников, представляющихся сотрудниками Пенсионного фонда.

В России участились случаи звонков от мошенников, представляющихся сотрудниками Пенсионного фонда.

Злоумышленники сообщают о перерасчете пенсии за 2016−2018 годы, называют персональные данные жертвы и предлагают пройти «перерегистрацию». Для этого они просят назвать цифры банковской карты и код из SMS, после чего средства с карты потерпевшего исчезают.

Эксперты предили, что Пенсионный фонд никогда не запрашивает банковские реквизиты и коды подтверждения по телефону. При получении подобных звонков рекомендуется сразу прекратить разговор и обратиться в правоохранительные органы, передает РИА Новости.

Член комитета Госдумы по информационной политике и федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин рассказал, что в схемах по обману россиян мошенники стали использовать дипфейки. Парламентарий пояснил, что современный искусственный интеллект позволяет скопировать внешность, голос и мимику конкретного человека.

Кроме того, злоумышленники стали использовать образы знаменитостей в одной из ранее выявленных схем, связанных с маркетплейсом Wildberries. В частности, в новых сообщениях преступники упоминают умершую 10 лет назад мать российского актера и телеведущего Дмитрия Нагиева.

