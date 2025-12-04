Пермский экономист дала советы, как сэкономить на новогоднем шоппинге

Преподаватель Пермского Политеха добавила, что масштабный шоппинг стоит перенести на начало января, когда цены снизятся. Это происходит по нескольким причинам. Во-первых, сезонные товары, такие как гирлянды, подарочные наборы, календари, упаковка и костюмы, уже никому не нужны. Во-вторых, склады нужно освобождать от сезонных товаров, потому что затраты на хранение очень велики. В-третьих, магазины избавляются от излишков. Часто ритейлеры закупают больше, чем могут продать. В-четвертых, скидками магазины стимулируют пермяков покупать товары, так как после Нового года денег у горожан остается немного.