Научно-практическая конференция школьников «Мой город» проходит в Иркутске

Мероприятие собрало юных исследователей, увлеченных историей, экологией и культурой родного края.
В первый день, 3 декабря, работали три секции. Ученики 3−4 классов представляли свои проекты по истории, литературному краеведению и экологии. Одновременно учащиеся 5−11 классов участвовали в секции «Историю малой Родины пишем сами», где обсуждали историю школ, вклад земляков в победу в Великой Отечественной войне и судьбы своих семей. Параллельно проходила секция «Юные экологи — городу», на которой школьники исследовали качество воды в городских реках и изучали видовое разнообразие птиц.
Работа конференции продолжится 4 декабря. Программа включает секцию, посвященную проблемам изучения и популяризации памятников историко-культурного наследия Иркутска. Участники представят проекты по сохранению деревянной архитектуры и зданий в стиле конструктивизма, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
В филиале «Солдаты Отечества» пройдет секция «Земли иркутской славные сыны», а в главном здании музея юные режиссеры и сценаристы представят свои видеоработы об истории города в рамках секции «Фильм, фильм, фильм!!!». Итоги конференции подведут 5 декабря.