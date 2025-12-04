Научно-практическая конференция школьников «Мой город» проходит в Иркутске

В первый день, 3 декабря, работали три секции. Ученики 3−4 классов представляли свои проекты по истории, литературному краеведению и экологии. Одновременно учащиеся 5−11 классов участвовали в секции «Историю малой Родины пишем сами», где обсуждали историю школ, вклад земляков в победу в Великой Отечественной войне и судьбы своих семей. Параллельно проходила секция «Юные экологи — городу», на которой школьники исследовали качество воды в городских реках и изучали видовое разнообразие птиц.