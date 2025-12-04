Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Научно-практическая конференция школьников «Мой город» проходит в Иркутске

Иркутск, НИА-Байкал — В музее истории Иркутска имени Сибирякова начала работу XXIX научно-практическая конференция школьников «Мой город».

Источник: НИА Байкал

Мероприятие собрало юных исследователей, увлеченных историей, экологией и культурой родного края.

В первый день, 3 декабря, работали три секции. Ученики 3−4 классов представляли свои проекты по истории, литературному краеведению и экологии. Одновременно учащиеся 5−11 классов участвовали в секции «Историю малой Родины пишем сами», где обсуждали историю школ, вклад земляков в победу в Великой Отечественной войне и судьбы своих семей. Параллельно проходила секция «Юные экологи — городу», на которой школьники исследовали качество воды в городских реках и изучали видовое разнообразие птиц.

Работа конференции продолжится 4 декабря. Программа включает секцию, посвященную проблемам изучения и популяризации памятников историко-культурного наследия Иркутска. Участники представят проекты по сохранению деревянной архитектуры и зданий в стиле конструктивизма, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

В филиале «Солдаты Отечества» пройдет секция «Земли иркутской славные сыны», а в главном здании музея юные режиссеры и сценаристы представят свои видеоработы об истории города в рамках секции «Фильм, фильм, фильм!!!». Итоги конференции подведут 5 декабря.