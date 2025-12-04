Открытие первого крематория в Омской области перенесли на 2026 год

«Начался период рождественских праздников, которые имеют первостепенное значение для европейцев, и на это время поездки исключены. До января точно никого не будет. Процедура приглашения иностранных специалистов значительно усложнилась. В настоящее время возникло множество проблем, не зависящих от нас, они влияют на ситуацию. Если раньше приглашение оформлялось за один день, то теперь требуется отправлять оригиналы документов, а их доставка в Европу занимает около полутора месяцев. К сожалению, наши желания ограничены возможностями, на которые мы не можем повлиять. Несмотря на это, работа продолжается, и мы планируем открытие крематория в следующем году. После прибытия специалистов и завершения монтажа оборудования мы продолжим двигаться дальше», — цитирует издание представителя компании.