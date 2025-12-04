Открытие первого крематория в Омской области перенесли на 2026 год

Первый в Омске крематорий не успеют открыть в 2025 году, как планировалось ранее. Напомним, объект в Надеждино возводит московская компания помощь, директор которой Алексей Суслоев является президентом Ассоциации крематориев России.
Как оказалось, ряд обстоятельств привел к тому, что открытие откладывается на несколько месяцев, то есть состоится в 2026 году. Так, монтаж сложного оборудования и обучение персонала на месте должны провести специалисты из Европы, однако пока они не могут приехать, сообщили в компании «Омск-информу».
«Начался период рождественских праздников, которые имеют первостепенное значение для европейцев, и на это время поездки исключены. До января точно никого не будет. Процедура приглашения иностранных специалистов значительно усложнилась. В настоящее время возникло множество проблем, не зависящих от нас, они влияют на ситуацию. Если раньше приглашение оформлялось за один день, то теперь требуется отправлять оригиналы документов, а их доставка в Европу занимает около полутора месяцев. К сожалению, наши желания ограничены возможностями, на которые мы не можем повлиять. Несмотря на это, работа продолжается, и мы планируем открытие крематория в следующем году. После прибытия специалистов и завершения монтажа оборудования мы продолжим двигаться дальше», — цитирует издание представителя компании.
Ожидается, что монтаж оборудования и подготовка персонала займут 1−2 месяца.
Добавим, ранее сообщалось, что стоимость кремации предварительно составит от 19 до 26 тысяч рублей (в зависимости от дополнительных услуг).
Отметим, ранее также планировалось построить крематорий в районе улицы 3-й Казахстанской в Старом Кировске Омска. Реализовать проект одноэтажного здания площадью порядка 1,7 тысячи кв. м взялось ООО «Феникс». К участку даже провели газ, но в итоге строительство заглохло.