Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Режиссер Тарантино неожиданно назвал Пола Дано самым слабым актером

Квентин Тарантино резко высказался об одном из ключевых актёров картины «Нефть» Пола Томаса Андерсона.

Квентин Тарантино резко высказался об одном из ключевых актёров картины «Нефть» Пола Томаса Андерсона. Как передаёт Metro, 62-летний режиссёр заявил, что не смог включить фильм в пятёрку своих любимых за последние 25 лет из-за «существенного изъяна».

По словам Тарантино, слабым элементом ленты стал Пол Дано. Режиссёр отметил, что актёр не выдержал уровня партнёрства с Дэниелом Дэй-Льюисом, который сыграл главную роль. По мнению постановщика, дуэта, на котором держалась бы драматургия картины, так и не получилось.

Тарантино охарактеризовал Дано как «слабого» и «неинтересного» исполнителя, заметив, что роль была бы убедительнее в исполнении Остина Батлера.

Пол Дано — американский актёр, известный работами в сериалах «Война и мир», «Сопрано», а также в фильме «Кремлёвский волшебник».

Читайте также: Юрист оценил последствия запроса Верховным судом России дела Долиной.