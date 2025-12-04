Режиссер Тарантино неожиданно назвал Пола Дано самым слабым актером

Квентин Тарантино резко высказался об одном из ключевых актёров картины «Нефть» Пола Томаса Андерсона. Как передаёт Metro, 62-летний режиссёр заявил, что не смог включить фильм в пятёрку своих любимых за последние 25 лет из-за «существенного изъяна».
По словам Тарантино, слабым элементом ленты стал Пол Дано. Режиссёр отметил, что актёр не выдержал уровня партнёрства с Дэниелом Дэй-Льюисом, который сыграл главную роль. По мнению постановщика, дуэта, на котором держалась бы драматургия картины, так и не получилось.
Тарантино охарактеризовал Дано как «слабого» и «неинтересного» исполнителя, заметив, что роль была бы убедительнее в исполнении Остина Батлера.
Пол Дано — американский актёр, известный работами в сериалах «Война и мир», «Сопрано», а также в фильме «Кремлёвский волшебник».
