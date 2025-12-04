Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ночной рейд в Кибрай: теплицы, фильтры и нескончаемая борьба за чистый воздух

Vaib.uz (Узбекистан. 4 декабря). Этой ночью чиновники из Спецкомиссии вновь отправились в Кибрайский район Ташкентской области, чтобы продолжить борьбу с теплицами, загрязняющими воздух. Особое внимание уделили крупной теплице площадью 5 гектаров в махалле «Обод». В итоге ответственным лицам дали два дня на установку фильтров, соответствующих стандартам, чтобы предотвратить вредное воздействие на окружающую среду и здоровье жителей.

Источник: Vaib.Uz

Помимо этого, была проверена ещё одна теплица — на этот раз площадью 2 гектара и принадлежащая компании Oltin Chinor Agro. Здесь предпринимателю пообещали оказать практическую помощь в установке пылегазоочистного оборудования, а контролёрам поручили следить за полным соответствием деятельности экологическим стандартам.

Но, пожалуй, самое любопытное в этой истории — это даже не продолжение рейдов, а спокойствие самих владельцев теплиц. Несмотря на всю шумиху вокруг загрязнения воздуха, многие из них продолжают работать без фильтров, словно уверены: ни рейды, ни потенциальная ответственность их не коснутся. Видимо, надеются на старую схему: власть и общество погудят и всё вернётся, как было раньше.

И вина здесь отчасти лежит на самих властях, которые годами ведут непоследовательную и противоречивую политику. В 2019 году тепличников в буквальном смысле заставляли переходить с газа на уголь. Теперь требуют потратить деньги и установить очистительное оборудование или снова вернуться к газу, хотя никто толком не объяснил, как обеспечить стабильную подачу топлива в разгар январских аномальных морозов, которые уже прогнозирует Узгидромет.

Кроме того, дешёвая теплица «из говна и палок» с котлом, работающим на всём подряд от угля до мусора сегодня намного выгоднее, чем современная теплица с дорогим фильтрующим оборудованием, которое будет окупаться долгие годы. И это суровая реальность.

Поэтому, похоже, без жёстких и непопулярных решений не обойтись: часть теплиц, не отвечающих минимальным требованиям, так или иначе придётся закрывать. Иначе проблема грязного воздуха так и останется вечной темой утренних сводок, а в жизни ташкентцев со смогом — ежедневной реальностью.