Ночной рейд в Кибрай: теплицы, фильтры и нескончаемая борьба за чистый воздух

Помимо этого, была проверена ещё одна теплица — на этот раз площадью 2 гектара и принадлежащая компании Oltin Chinor Agro. Здесь предпринимателю пообещали оказать практическую помощь в установке пылегазоочистного оборудования, а контролёрам поручили следить за полным соответствием деятельности экологическим стандартам.
Но, пожалуй, самое любопытное в этой истории — это даже не продолжение рейдов, а спокойствие самих владельцев теплиц. Несмотря на всю шумиху вокруг загрязнения воздуха, многие из них продолжают работать без фильтров, словно уверены: ни рейды, ни потенциальная ответственность их не коснутся. Видимо, надеются на старую схему: власть и общество погудят и всё вернётся, как было раньше.
И вина здесь отчасти лежит на самих властях, которые годами ведут непоследовательную и противоречивую политику. В 2019 году тепличников в буквальном смысле заставляли переходить с газа на уголь. Теперь требуют потратить деньги и установить очистительное оборудование или снова вернуться к газу, хотя никто толком не объяснил, как обеспечить стабильную подачу топлива в разгар январских аномальных морозов, которые уже прогнозирует Узгидромет.
Кроме того, дешёвая теплица «из говна и палок» с котлом, работающим на всём подряд от угля до мусора сегодня намного выгоднее, чем современная теплица с дорогим фильтрующим оборудованием, которое будет окупаться долгие годы. И это суровая реальность.
Поэтому, похоже, без жёстких и непопулярных решений не обойтись: часть теплиц, не отвечающих минимальным требованиям, так или иначе придётся закрывать. Иначе проблема грязного воздуха так и останется вечной темой утренних сводок, а в жизни ташкентцев со смогом — ежедневной реальностью.