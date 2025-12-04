Ричмонд
В Ташкенте продлили маршрут автобуса № 115

Vaib.uz (Узбекистан. 4 декабря). С 4 декабря в Ташкенте изменился маршрут автобуса № 115. Теперь он будет курсировать от административного здания ТЭЦ (ТашGRES) до остановки «Кирпичный завод» (Гишт завод), сообщило городское управление транспорта.

Источник: Vaib.Uz

Время движения автобуса: с 05:00 до 23:15.

Решение о продлении маршрута принято в рамках усилий по улучшению транспортной инфраструктуры и обеспечению удобного сообщения между пригородными районами Ташкентской области и столицей. Ожидается, что это поможет снизить транспортные заторы, повысить доступность общественного транспорта для жителей пригородов и облегчить ежедневные поездки.

В транспортном управлении отмечают, что подобные меры будут продолжены для дальнейшего улучшения дорожной ситуации и повышения комфорта пассажиров.