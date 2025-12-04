В Ташкенте продлили маршрут автобуса № 115

Решение о продлении маршрута принято в рамках усилий по улучшению транспортной инфраструктуры и обеспечению удобного сообщения между пригородными районами Ташкентской области и столицей. Ожидается, что это поможет снизить транспортные заторы, повысить доступность общественного транспорта для жителей пригородов и облегчить ежедневные поездки.