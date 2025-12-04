Ричмонд
Кому положена ежемесячная выплата из маткапитала в Татарстане

Одной из мер господдержки семей с детьми считается ежемесячная выплата из средств маткапитала. Какие семьи в РТ могут рассчитывать на нее — в материале «Татар-информа».

Источник: ИА Татар-информ

Размер выплаты. Сумма пособия приравнивается к величине регионального прожиточного минимума для детей. В Татарстане на сегодняшний день она составляет 14 621 рубль, а в следующем году повысится до 15 615 рублей.

Критерии для получения выплаты.

— у семьи должен быть неиспользованный остаток материнского капитала;

— ребенку еще не исполнилось 3 года. Если таких детей несколько, пособие оформляется на каждого, при этом подается одно заявление;

— среднедушевой доход семьи не может превышать два прожиточных минимума региона. В Татарстане в этом году он равен 15 073 рублям.

Обратиться за выплатой может либо человек, на которого зарегистрирован сертификат маткапитала, либо законный представитель, опекун или доверенное лицо — в этом случае подача заявления возможна лично через МФЦ или Соцфонд.

Если заявление поступает в течение первых шести месяцев после рождения или усыновления ребенка, начисление начинается с месяца появления ребенка в семье. При обращении позже выплата назначается с месяца подачи заявления.