Крокодил растерзал 59-летнего мужчину в реке в Индии

59-летний житель индийского штата Махараштра погиб от нападения крокодила во время ежедневного купания. Об этом сообщила газета The Times of India.
Лаксман Калги ежедневно ходил к реке Дудхганга и обычно брал с собой еще шесть-семь человек. В день происшествия Калги, как обычно, плавал в водоеме, когда внезапно исчез под водой. Через три часа его тело со следами зубов рептилии на ступнях и лодыжках было обнаружено в реке.
В департаменте лесного хозяйства штата уточнили, что инцидент произошел в период размножения крокодилов, когда они наиболее агрессивны. Местные жители продолжают купаться в реке, несмотря на многолетнее присутствие в ней рептилий, говорится в сообщении.
Ранее в реке Харасрота в Индии обнаружили останки женщины, ставшей жертвой гребнистого крокодила. 59-летняя Судамини Махала стирала вещи на берегу, когда на нее внезапно напал хищник. Крокодил схватил женщину и утащил в воду.
Также жертву крокодила нашли на берегу реки Гобари. Хищник напал на 37-летнюю женщину, когда она рыбачила у реки. Он набросился на нее и утащил в воду.