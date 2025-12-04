Крокодил растерзал 59-летнего мужчину в реке в Индии

Лаксман Калги ежедневно ходил к реке Дудхганга и обычно брал с собой еще шесть-семь человек. В день происшествия Калги, как обычно, плавал в водоеме, когда внезапно исчез под водой. Через три часа его тело со следами зубов рептилии на ступнях и лодыжках было обнаружено в реке.