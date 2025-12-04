В Омске обжаловали решение о возврате прокурору дела пилота

В Омске обжаловали решения Центрального районного суда Омска, касающиеся возврата прокурору дела пилота Сергея Белова, который в сентябре 2023 года посадил самолёт в поле в Убинском районе Новосибирской области. Как сообщает ТАСС, пресс-секретарь объединённой пресс-службы омских судов Аскер Абишев, обжалования подали прокуратура и двое потерпевших.
В среду, 19 ноября, суд, проведя предварительное заседание, решил вернуть дело прокурору, указав, что обвинительное заключение было составлено с нарушениями. Позже в картотеке дел уточнили, что это решение связано с несоответствием требований кодекса.
Адвокат пилота Лев Галенников ранее сообщил, что защита планировала на заседании ходатайствовать об исключении лётно-технической экспертизы из материалов дела, считая, что она содержит противоречивые данные и была проведена некомпетентным экспертом.
Напомним, что 12 сентября 2023 года самолёт Airbus A320, выполнявший рейс из Сочи в Омск, из-за отказа одной из гидросистем запросил посадку в Новосибирске, где находилась более длинная взлётно-посадочная полоса. Однако из-за сильного ветра и угрозы нехватки топлива пилот принял решение посадить самолёт на пшеничное поле в Убинском районе. Пассажиры не пострадали. Следствие полагает, что техническое состояние самолёта позволило бы совершить посадку в Омске, и что пилот ошибся в расчёте остатка топлива.