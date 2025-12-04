В Омске обжаловали решение о возврате прокурору дела пилота

Напомним, что 12 сентября 2023 года самолёт Airbus A320, выполнявший рейс из Сочи в Омск, из-за отказа одной из гидросистем запросил посадку в Новосибирске, где находилась более длинная взлётно-посадочная полоса. Однако из-за сильного ветра и угрозы нехватки топлива пилот принял решение посадить самолёт на пшеничное поле в Убинском районе. Пассажиры не пострадали. Следствие полагает, что техническое состояние самолёта позволило бы совершить посадку в Омске, и что пилот ошибся в расчёте остатка топлива.