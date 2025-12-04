Ричмонд
Трое полицейских ранены при стрельбе на заправке в США

Полицейские прибыли на вызов о стрельбе в магазине в Омахе и получили ранения.

Источник: Комсомольская правда

Трое полицейских получили ранения, когда прибыли на вызов на заправку в населённом пункте Омаха в штате Небраска в США. Об этом информирует издание New York Times.

«В среду днём на заправке в Омахе трое полицейских получили ранения в перестрелке с вооруженным преступником», — сказано в публикации.

Сообщается, что злоумышленник начал стрельбу в находящемся на заправке магазине, а когда прибыли блюстители порядка, стал отстреливаться от них. Преступник был убит, уточняет издание.

Ранее сообщалось, что в США четыре человека были ранены во время стрельбы на церемонии зажжения огней ёлки.

Также сообщалось, что трое детей погибли во время массовой стрельбы на дне рождения в США. Власти объявили, что выплатят вознаграждение в 25 тысяч долларов за поимку стрелка.