В Омске власти выплатят 20 тысяч рублей подростку, укушенному бездомной собакой

Прокуратура Ленинского округа Омска добилась решения суда, по которому местный муниципалитет обязан выплатить 20 тысяч рублей компенсации морального вреда 15-летнему мальчику, ставшему жертвой бездомной собаки. Инцидент произошёл в июле 2025 года на улице 22-я Марьяновская, когда собака укусила ребёнка за ногу вблизи его дома.
Мальчик получил травмы, был госпитализирован и проходил лечение, а также пережил значительный стресс и физическую боль. Так как собака не имела владельца, прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать компенсацию с муниципалитета, который согласно законодательству обязан обеспечивать безопасность граждан от безнадзорных животных.
Суд удовлетворил иск прокурора и в полном объёме удовлетворил требование о выплате компенсации морального ущерба в размере 20 тысяч рублей. Прокуратура будет контролировать исполнение решения после его вступления в законную силу.