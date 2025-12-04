Минздрав изменил проект приказа о наставничестве: определены сроки и направления отработки студентов-медиков

В федеральном Минздраве изменили проект приказа о наставничестве — в документе расширили список направлений для отработки.
Так, теперь это будет обязательно и для выпускников специалитета по специальности «Остеопатия». Они будут отрабатывать полтора года. Работающие в новых регионах, поселках, малых городах — год. Ординаторы по направлению «нейрохирургия» будут трудиться под началом наставника полтора или три года.
Ранее в Госдуме в ходе обсуждения законопроекта о реформе медицинского образования выступили с инициативой исключить обязательную отработку с наставником для выпускников фармацевтических и стоматологических специальностей.
Также сообщалось, что россияне считают необходимым вернуть систему распределения после вузов.