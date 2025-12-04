Россельхознадзор нашел кишечную палочку в говядине от двух предприятий Беларуси

В мясе от двух белорусских предприятий Россельхознадзор выявил повторные нарушения и временно ограничил поставки в Россию. Так, бактерии группы кишечной палочки были обнаружены в говядине от ОАО «Александрийское» и от «Гомельского мясокомбината». Вместе с тем четыре белорусских предприятия попали под усиленный контроль Россельхознадзора.