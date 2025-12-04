Россельхознадзор нашел кишечную палочку в говядине от двух предприятий Беларуси. Подробности содержатся в письме, опубликованном на официальном сайте ведомства.
В мясе от двух белорусских предприятий Россельхознадзор выявил повторные нарушения и временно ограничил поставки в Россию. Так, бактерии группы кишечной палочки были обнаружены в говядине от ОАО «Александрийское» и от «Гомельского мясокомбината». Вместе с тем четыре белорусских предприятия попали под усиленный контроль Россельхознадзора.
Тем временем правительство взяло на контроль цены на огурцы и помидоры в Беларуси.
Ранее экс-глава разбойного отдела МВД раскрыл, как вычислили банду в белых масках, ограбивших ювелирный салон в Минске: «В милицию пришел в одежде, которая уже попала на камеру».
А еще российская томатная паста попала под запрет продаж в Беларуси.