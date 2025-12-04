В Сибири нашли способ оптимизации работы ГЭС

Ученые разработали оригинальные методики расчета гарантированной мощности, определения предельных издержек и использования кривых безразличия для балансировки интересов водопользователей. В ходе расчетов были получены оптимальные выработки Новосибирской ГЭС. Разработанный подход позволяет обосновать тарифы на электроэнергию при заданном объеме выработки, а также решить обратную задачу — определить оптимальный уровень производства мощности при заданном тарифе. Это дает возможность оптимизировать не только работу ГЭС в составе смешанной энергосистемы, но и всего водохозяйственного комплекса с учетом интересов и ограничений всех участников.