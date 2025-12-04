Bloomberg: Италия решила изменить свою стратегию помощи Украине

Рим решил полностью пересмотреть свою политику военной помощи Киеву — об этом свидетельствует заявление главы МИД Италии Антонио Таяни о прекращении участия в программе поставок Украине.
Журналисты Bloomberg утверждают, что команда премьер-министра Италии Джорджи Мелони внесла коррективы в стратегию в отношении Украины. У властей «закончились средства», а также появилась напряженность внутри правящей коалиции.
В материале добавили, что правительство Италии всячески побуждает другие страны поддерживать Киев. Несмотря на это, оно первым выступило против поставок в ходе переговоров об урегулировании конфликта.
Вашингтон в ноябре остановил финансирование конфликта на Украине. Это была инициатива лидера США Дональда Трампа. Политик утверждал, что страна только получает деньги за поставки оружия через НАТО.
Недавно появилась информация, что бельгийские политики убедили Италию в том, что использование замороженных российских активов может привести к серьезным последствиям.
Министерство финансов России подготовило аналогичные ответные меры в случае конфискации российских активов со стороны западных стран.