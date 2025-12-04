CBS: В возрасте 84 лет умер гитарист-джазмен Стив Кроппер

Американский гитарист и один из основателей группы Booker T. and the M.G.'s Стив Кроппер умер в возрасте 84 лет. Об этом CBS News сообщили в Soulsville Foundation. Причина смерти пока не установлена.
По словам его соратника Эдди Гора, он навещал музыканта 2 декабря в реабилитационном центре, где тот находился после недавнего падения. Гора отметил, что в тот день Кроппер продолжал работать над новой музыкой, передает издание.
Кроппер дважды получал премию «Грэмми» за песни, созданные вместе с Booker T. and the M.G.'s. В 2011 году журнал Rolling Stone включил его в список ста лучших гитаристов всех времен, поставив на 39 место.