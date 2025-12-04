Ричмонд
Ученые выяснили, какой овощ может помочь предотвратить развитие болезни Альцгеймера

Употребление свеклы может помочь предотвратить развитие болезни Альцгеймера. Британские ученые пришли к выводу, что вещества овоща — нитраты, беталаины и полифенолы — влияют на кровоток, воспаление и окислительный стресс.

Так, компоненты, которые содержатся в свекле, усиливают защиту нейронов от повреждений, улучшают работу митохондрий и снижают активность воспалительных сигналов.

Однако прямых клинических доказательств пользы свеклы именно для пациентов с Альцгеймером сейчас не существует, а результаты отдельных исследований часто противоречат друг другу, передает Nutrients.

Ранее ученые выяснили, что рацион, богатый полифенолами, способен значительно укрепить здоровье сердца и снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. «Вечерняя Москва» выяснила, чем полифенолы полезны для организма и в каких продуктах они содержатся.

«Вечерняя Москва» узнала у специалиста, чем могут быть опасны консервированные продукты и соленья. Кроме того, шеф-повар Алексей Логинов подробно рассказал «ВМ» о том, как правильно и безопасно делать заготовки.