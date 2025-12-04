Ученые выяснили, какой овощ может помочь предотвратить развитие болезни Альцгеймера

Употребление свеклы может помочь предотвратить развитие болезни Альцгеймера. Британские ученые пришли к выводу, что вещества овоща — нитраты, беталаины и полифенолы — влияют на кровоток, воспаление и окислительный стресс.
Так, компоненты, которые содержатся в свекле, усиливают защиту нейронов от повреждений, улучшают работу митохондрий и снижают активность воспалительных сигналов.
Однако прямых клинических доказательств пользы свеклы именно для пациентов с Альцгеймером сейчас не существует, а результаты отдельных исследований часто противоречат друг другу, передает Nutrients.
