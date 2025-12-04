Россияне с рейса, вынужденно севшего в Актау, прилетели в Актобе

Во вторник из-за тумана в казахстанском городе Актау, расположенном в 1200 километрах от пункта назначения города Актобе, приземлился самолет турецкой авиакомпании Pegasus, летевший из Стамбула. По данным казахстанского минтранса, на борту находились 216 пассажиров, из которых 186 решили добираться до Актобе самостоятельно. В самолете вместе с казахстанцами находились россияне, часть из которых отказалась покинуть самолет. Позже посольство России в Казахстане уточнило, что группа из 16 человек, включая 11 россиян, согласилась переселиться в гостиницу при гарантии бронирования билетов на прямые и стыковочные рейсы в Актобе, запланированные на 3 декабря. Их расселили в гостиницу и предоставили питание.