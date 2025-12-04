Ричмонд
Хоценко сообщил о завершении ремонта участка дороги Крутинка — Называевск

Участок в Называевском районе полностью обновлен в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о завершении масштабного ремонта на участке автодороги Крутинка — Называевск в Называевском районе. Работы выполнены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Подрядная организация провела полный цикл строительно-монтажных мероприятий: сняли старое покрытие, укрепили основание методом холодного ресайклинга и уложили два слоя нового асфальтобетона. Также обновили обочины, нанесли долговечную дорожную разметку и установили новые знаки.

Ремонт направлен на повышение безопасности движения, улучшение транспортной связности между населенными пунктами и создание комфортных условий как для автовладельцев, так и для пассажиров. Все этапы работ находились под личным контролем губернатора Виталия Хоценко.