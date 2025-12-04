Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстан ввел квоту на экспорт говядины до конца 2025 года

Новые меры и квоты вводит министерство сельского хозяйства республики.

АСТАНА, 4 дек — Sputnik. Минсельхоз Казахстана опубликовал приказ, который вводит количественные ограничения (квоты) на вывоз мяса крупного-рогатого скота.

Документ касается свежего, охлажденного и замороженного мяса. Ограничение вводится на вывоз в страны ЕАЭС и в третьи страны, в объеме 13 тысяч тонн.

Кроме этого, Минсельхоз утвердил Правила распределения квот. Квота распределяется физическим и/или юрлицам, в том числе экспортным компаниям. Они должны иметь собственное мясоперерабатывающее предприятие, имеющего учетный номер.

Также необходимо наличие собственной откормочной площадки мощностью не менее 5 тысяч голов КРС.

«В возрасте не менее 12 месяцев, с регистрацией в базе данных идентификации с/х животных с длительностью откорма не менее 4 месяцев, а также с наличием у данных голов КРС ушных бирок с радиочастотной меткой (RFID). Расчет объема квоты на момент распределения и согласно вышеуказанным критериям определяется средним живым весом 200 кг на одну голову», — написано в приказе.

Еще нужно наличие внешнеэкономических контрактов. Приказ вводится со 2 по 31 декабря 2025 года.