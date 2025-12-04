Казахстан ввел квоту на экспорт говядины до конца 2025 года

АСТАНА, 4 дек — Sputnik. Минсельхоз Казахстана опубликовал приказ, который вводит количественные ограничения (квоты) на вывоз мяса крупного-рогатого скота.
Документ касается свежего, охлажденного и замороженного мяса. Ограничение вводится на вывоз в страны ЕАЭС и в третьи страны, в объеме 13 тысяч тонн.
Кроме этого, Минсельхоз утвердил Правила распределения квот. Квота распределяется физическим и/или юрлицам, в том числе экспортным компаниям. Они должны иметь собственное мясоперерабатывающее предприятие, имеющего учетный номер.
Также необходимо наличие собственной откормочной площадки мощностью не менее 5 тысяч голов КРС.
«В возрасте не менее 12 месяцев, с регистрацией в базе данных идентификации с/х животных с длительностью откорма не менее 4 месяцев, а также с наличием у данных голов КРС ушных бирок с радиочастотной меткой (RFID). Расчет объема квоты на момент распределения и согласно вышеуказанным критериям определяется средним живым весом 200 кг на одну голову», — написано в приказе.
Еще нужно наличие внешнеэкономических контрактов. Приказ вводится со 2 по 31 декабря 2025 года.