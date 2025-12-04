Клуб «Единство в движении» создали в Иркутске для людей с ограниченными возможностями здоровья

В нем уже занимаются около 100 иркутян с ограниченными возможностями здоровья. Тренировки организованы на двух площадках: на базе ФОКа «Старт» на улице Баумана и для постояльцев Ново-Ленинского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Деятельность ведется в рамках регионального проекта «Активное долголетие», сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
«Президент страны ставит много задач по созданию условий для долголетия граждан. При поддержке мэра города Руслана Болотова мы организовали работу по привлечению иркутян с ОВЗ к активным формам досуга. Совместные разминки формируют у них мотивацию к здоровому образу жизни, помогают преодолевать психологические барьеры, дают возможность общаться. В доме-интернате такая деятельность особенно востребована, так как его постояльцы живут несколько изолированно. Коллективные занятия специальной гимнастикой под руководством профессионала дают новые эмоции и, конечно, положительно влияют на здоровье», — прокомментировала директор МКУ «Городской спортивно-методический центр» Иркутска Ольга Носенко.
Тренировки начинаются с дыхательной гимнастики. В комплекс также входят упражнения для суставов, телесно-ориентированная и танцевальная терапии, нагрузки с палками, гантелями и другими предметами.
«Мои спортсмены — люди особенные. К ним нужен нестандартный подход, специальные методики. Занятия начались недавно, пока мы примеряемся друг к другу, привыкаем. Постояльцы интерната всегда очень ждут наших встреч, охотно идут на контакт, стараются выполнять все задания», — рассказала тренер-методист Оксана Жердакова.
В учреждении проживает 170 человек: часть из них активны, другие маломобильны. Здесь созданы условия для поддержания их здоровья, разнообразного проведения досуга. Вместе с этим, участие в проекте расширило возможности по занятиям адаптивной физической культурой.
«С каждой тренировкой появляется все больше желающих присоединиться к клубу. Предусмотрены как коллективные гимнастики, так и индивидуальные. Видно, как нашим жильцам нравится: у многих засияли глаза, появился дополнительный интерес и стремление заняться чем-то новым. Надеемся, что сотрудничество с Городским спортивно-методическим центром будет продолжаться, а летом занятия из зала переместятся на прилегающую территорию под открытым небом», — отметил директор Ново-Ленинского дома-интерната для престарелых и инвалидов Дмитрий Разумец.
Клуб «Единство в движении» на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Старт» посещают жители Ново-Ленино с ограниченными возможностями здоровья. Занятия проходят дважды в неделю и доступны всем желающим. Они направлены на повышение двигательной активности граждан, их физическое развитие и оздоровление, а также на поддержку социализации и интеграции в общество.
В ближайших планах иркутского ГСМЦ организовать подобные занятия для участников специальной военной операции и многодетных семей.