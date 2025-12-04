Клуб «Единство в движении» создали в Иркутске для людей с ограниченными возможностями здоровья

«Президент страны ставит много задач по созданию условий для долголетия граждан. При поддержке мэра города Руслана Болотова мы организовали работу по привлечению иркутян с ОВЗ к активным формам досуга. Совместные разминки формируют у них мотивацию к здоровому образу жизни, помогают преодолевать психологические барьеры, дают возможность общаться. В доме-интернате такая деятельность особенно востребована, так как его постояльцы живут несколько изолированно. Коллективные занятия специальной гимнастикой под руководством профессионала дают новые эмоции и, конечно, положительно влияют на здоровье», — прокомментировала директор МКУ «Городской спортивно-методический центр» Иркутска Ольга Носенко.