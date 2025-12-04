Россиянам разрешат добавить в паспорт новую запись: что известно о ИД ЕРН

С 1 января в паспорт можно будет добавить новый цифровой идентификатор. С нового, 2026 года, граждане России по своему желанию смогут получить в паспорте специальную отметку. Это будет номер из единого федерального информационного регистра (ИД ЕРН), предназначенный для быстрого и безопасного подтверждения личности при получении госуслуг. Об этом сообщил заместитель главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш в беседе с РИА Новости.
Депутат пояснил, что основная цель нововведения — максимально упростить и ускорить процесс получения государственных и муниципальных услуг. По его мнению, такой идентификатор представляет собой важный шаг в развитии современной и защищенной цифровой среды для всех россиян.
Все данные будут надежно охраняться в строгом соответствии с российским законодательством. Для простановки отметки гражданину необходимо будет обратиться в ближайшее отделение ГУВМ МВД или в многофункциональный центр (МФЦ). Эта услуга будет оказываться полностью бесплатно.
Параллельно депутат Юлия Дрожжина напомнила, что у граждан уже давно есть возможность бесплатно вписать ИНН в паспорт. Такое право предоставлено постановлением правительства РФ еще от 22 января 2002 года.
Для этого нужно обратиться в налоговый орган, который обслуживает физических лиц. Специалисты проверят данные в Едином государственном реестре налогоплательщиков. Предъявлять свидетельство о присвоении ИНН при этом необязательно.
Парламантарий сообщила и о другой полезной отметке. Любой россиянин может абсолютно бесплатно поставить в паспорт штамп о группе крови и резус-факторе.
Эту процедуру можно пройти в медицинских учреждениях, например, на станции переливания крови или в поликлинике по месту жительства. Депутат подчеркнула, что для пациента это полностью бесплатно, так как финансируется за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС).
Таким образом в Госдуме считают, российский паспорт постепенно становится более информативным документом. Добровольные отметки в нем призваны облегчить гражданам взаимодействие с государственными службами и предоставить важные данные в экстренных ситуациях.