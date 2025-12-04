Россиянам разрешат добавить в паспорт новую запись: что известно о ИД ЕРН

С 1 января в паспорт можно будет добавить новый цифровой идентификатор. С нового, 2026 года, граждане России по своему желанию смогут получить в паспорте специальную отметку. Это будет номер из единого федерального информационного регистра (ИД ЕРН), предназначенный для быстрого и безопасного подтверждения личности при получении госуслуг. Об этом сообщил заместитель главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш в беседе с РИА Новости.