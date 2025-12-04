Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам разрешат добавить в паспорт новую запись: что известно о ИД ЕРН

В России разрешат поставить отметку ИД ЕРН в паспорте с января.

Источник: Комсомольская правда

С 1 января в паспорт можно будет добавить новый цифровой идентификатор. С нового, 2026 года, граждане России по своему желанию смогут получить в паспорте специальную отметку. Это будет номер из единого федерального информационного регистра (ИД ЕРН), предназначенный для быстрого и безопасного подтверждения личности при получении госуслуг. Об этом сообщил заместитель главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш в беседе с РИА Новости.

Депутат пояснил, что основная цель нововведения — максимально упростить и ускорить процесс получения государственных и муниципальных услуг. По его мнению, такой идентификатор представляет собой важный шаг в развитии современной и защищенной цифровой среды для всех россиян.

Все данные будут надежно охраняться в строгом соответствии с российским законодательством. Для простановки отметки гражданину необходимо будет обратиться в ближайшее отделение ГУВМ МВД или в многофункциональный центр (МФЦ). Эта услуга будет оказываться полностью бесплатно.

Параллельно депутат Юлия Дрожжина напомнила, что у граждан уже давно есть возможность бесплатно вписать ИНН в паспорт. Такое право предоставлено постановлением правительства РФ еще от 22 января 2002 года.

Для этого нужно обратиться в налоговый орган, который обслуживает физических лиц. Специалисты проверят данные в Едином государственном реестре налогоплательщиков. Предъявлять свидетельство о присвоении ИНН при этом необязательно.

Парламантарий сообщила и о другой полезной отметке. Любой россиянин может абсолютно бесплатно поставить в паспорт штамп о группе крови и резус-факторе.

Эту процедуру можно пройти в медицинских учреждениях, например, на станции переливания крови или в поликлинике по месту жительства. Депутат подчеркнула, что для пациента это полностью бесплатно, так как финансируется за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС).

Таким образом в Госдуме считают, российский паспорт постепенно становится более информативным документом. Добровольные отметки в нем призваны облегчить гражданам взаимодействие с государственными службами и предоставить важные данные в экстренных ситуациях.