Улица Музейная станет главной площадкой празднования Нового года в Омске

В Омске раскрыли подробности празднования Нового года. На праздник омичей и гостей города пригласил зампред правительства Омской области Иван Колесник.
Он сообщил, что главной площадкой празднования Нового года станет улица Музейная. Здесь появится аллея новогодних ёлок, и ежедневно будут проходить праздничные мероприятия.
В новогоднюю ночь программа начнется в 23 часа, в остальные дни — с 17 часов ежедневно.
Сейчас идёт активная фаза реализации традиционного омского проекта «Зимний Любинский». Организаторы обещают праздник «по-сибирски с широким размахом».
В этом году территория проекта стала больше. Уже оформлен сквер Дзержинского и сквер у Драмтеатра. Ещё одна площадка, которая засияет огнями — Городской сад.
«Зимний Любинский» украсят ледяными фигурами. Их уже начали свозить на место установки. Далее к работе приступят скульпторы. Мастера отмечают, что лёд при тёплой погоде добывают в волшебном озере.
Напомним, проезжая часть улицы Ленина станет пешеходной с 31 декабря года до 11 января.