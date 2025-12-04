Ричмонд
Улица Музейная станет главной площадкой празднования Нового года в Омске

Здесь появится аллея новогодних ёлок, а также каждый день будет проходить интересная программа.

Источник: Freepik

В Омске раскрыли подробности празднования Нового года. На праздник омичей и гостей города пригласил зампред правительства Омской области Иван Колесник.

Он сообщил, что главной площадкой празднования Нового года станет улица Музейная. Здесь появится аллея новогодних ёлок, и ежедневно будут проходить праздничные мероприятия.

В новогоднюю ночь программа начнется в 23 часа, в остальные дни — с 17 часов ежедневно.

Сейчас идёт активная фаза реализации традиционного омского проекта «Зимний Любинский». Организаторы обещают праздник «по-сибирски с широким размахом».

В этом году территория проекта стала больше. Уже оформлен сквер Дзержинского и сквер у Драмтеатра. Ещё одна площадка, которая засияет огнями — Городской сад.

«Зимний Любинский» украсят ледяными фигурами. Их уже начали свозить на место установки. Далее к работе приступят скульпторы. Мастера отмечают, что лёд при тёплой погоде добывают в волшебном озере.

Напомним, проезжая часть улицы Ленина станет пешеходной с 31 декабря года до 11 января.